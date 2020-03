L'Olympic Charleroi sanctionne un supporter raciste

Les faits se sont produits lors du match face au Patro Eisden Maasmechelen.

Samedi, la rencontre entre l'Olympic Charleroi et le Patro Eisden Maasmechelen aura été ternie par le comportement d'un supporter. En effet, depuis les gradins une personne a proféré des insultes racistes à l'encontre de Freddy Mombongo, attaquant du Patro Eisden MM.

Le club carolo a cependant indiqué que la personne avait été identifiée et mise à l'amende comme le veut la Circulaire 00P 40 (propos et slogans blessants, racistes et discriminatoires scandés à l’occasion des matches de football).

L'auteur des faits sera également entendu par le Service de sécurité afin d'envisager une potentielle exclusion du stade pour une longue durée. Le club précise que l'individu est un récidiviste en la matière.

"Le club Olympic Charleroi Farciennes présente ses excuses à Freddy Mombongo ainsi qu’au Patro Eisden MM. Pour rappel, notre volonté est de bannir des stades toute forme de racisme", peut-on lire dans un communiqué publié sur le site web du club.