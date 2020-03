Un joueur de Bundesliga testé positif au coronavirus

Ce vendredi soir, le promu allemand a annoncé que l'un de ses joueurs avait été testé positif au Covid-19.

Luca Kilian est le premier joueur de Bundesliga testé positif au nouveau coronavirus. Son club, le SC Paderborn a annoncé la nouvelle ce vendredi soir.

"La santé de nos joueurs et employés est notre première priorité. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher la prolifération et fournir à nos joueurs et employés les meilleurs soins médicaux et le meilleur soutien possible", a expliqué le directeur sportif Martin Przondziono dans un communiqué.