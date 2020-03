Le président de la Liga est inquiet concernant les pertes financières

La Liga est suspendue comme la plupart des championnats européens alors que l'Espagne est en confinement depuis ce week-end. Et comme partout ailleurs, on ne sait pas encore comment terminera la saison et comment le titre sera décerné.

Comme un peu partout ailleurs en Europe, on ne sait pas encore comment terminera la saison et comment le titre sera décerné en Liga. Cette dernière voulait que le gagnant remporte le trophée sur le terrain, quitte à devoir organiser un court play-off pour le titre, selon Sport.

Le président de la Liga Javier Tebas en a dit un peu plus. "On a 100 obligations différentes avec 100 opérateurs du monde entier. Et si les matchs ne sont pas joués, il n’y a pas d’argent qui entre. On travaille pour voir comment on peut arranger les calendriers pour faire face au coup financier qui arrive. C’est compliqué pour les grands clubs comme les petits. Ils jouent l’Europe et gagnent aussi de l’argent avec ça. Si toutes les compétitions sont annulées, les revenus sont inférieurs. Tous les budgets vont prendre un coup si la compétition ne prend pas fin, mais moi je suis convaincu qu’elle terminera. Mais il faudra voir comment on fait uniquement en cas d’absence d’Euro, parce que sinon, on aura de gros problèmes", a lâché l’Espagnol à la Cadena COPE.