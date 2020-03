"Je me sens bien": Eliaquim Mangala donne de ses nouvelles

Eliaquim Mangala fait partie des cinq Valenciens touchés par le coronavirus et il a tenu à rassurer, puis à rappeler quelques conseils de base.

L'information est tombée dimanche, comme quatre autres joueurs du FC Valence, Eliaquim Mangala a été testé positif au coronavirus. Mais il rassure: il va bien. "Je me sens bien, je n'ai pas de symptômes associés au virus", explique-t-il dans un message publié sur les réseaux sociaux. "Mais je suis confiné à la maison et séparé de ma famille."

"Eviter, autant que possible, les contacts avec les autres"

Mais l'ancien Rouche tient surtout à faire de son exemple, une leçon pour tous. "J'ai appris qu'on pouvait être porteur du virus sans symptômes, c'est pourquoi je recommande à chacun de suivre les mesures de confinement et d'éviter, autant que possible, les contacts avec d'autres. Même si vous vous sentez bien", insiste le défenseur central français.

"Si chacun respecte les instructions, nous éviterons autant que possible la propagation du virus et nous nous battrons pour éviter de le transmettre à d'autres personnes, qui peuvent avoir des symptômes aggravés", ajoute-t-il avant de conclure: "Merci à tous pour vos messages de soutien, prenez soin de vous et de vos proches et respectez les mesures de confinement."