Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
Commentaire
Un renfort gratuit pour Vincent Euvrard au Standard ? Les chances sont faibles, mais la possibilité existe
Photo: © photonews

Aux prises avec de nombreuses blessures, le Standard voudra-t-il rapatrier Bosko Sutalo de son prêt en Pologne ? Les chances sont faibles, mais le défenseur central croate est toujours sous contrat en bord de Meuse.

Vincent Euvrard ne compte plus les blessures dans son effectif, tant elles sont nombreuses. Face à Louvain, ce vendredi soir, Tobias Mohr, Josué Homawoo et Ibrahim Karamoko ont quitté la pelouse en raison d'un pépin physique.

Trois nouvelles blessures dans un secteur défensif déjà particulièrement décimé. Face à l'équipe de Felice Mazzù, Vincent Euvrard était également privé de Marlon Fossey, David Bates et Daan Dierckx, tandis que Boli Bolingoli, tout juste revenu de blessure, n'a pas quitté le banc.

Au Standard, même si Daan Dierckx devrait revenir la semaine prochaine, le nombre de défenseurs disponibles se compte sur les doigts d'une seule main. Une situation préoccupante, à trois grosses semaines du début du mercato hivernal.

Marc Wilmots et la direction sportive des Rouches ont mis la priorité sur le poste de latéral gauche, actuellement occupé par un ailier de formation, Tobias Mohr. Son remplaçant, Alexandro Calut, montre beaucoup de bonne volonté, mais aussi un manque de qualité assez clair.

Bosko Sutalo est toujours sous contrat au Standard...

Avec toutes ces blessures, un défenseur central pourrait également être recherché par la direction liégeoise, qui cherchera bien sûr à limiter les coûts. Et si Marc Wilmots venait à renforcer l'effectif de Vincent Euvrard avec un joueur… déjà sous contrat au club ?

Prêté au Cracovia cette saison, Bosko Sutalo est toujours sous contrat avec le Standard jusqu'au 30 juin 2029. Arrivé librement en provenance du Dinamo Zagreb en 2024, il n'a jamais pleinement réussi à s'adapter à son nouvel environnement en Belgique et a souvent semblé en dehors du coup. Cependant, Bosko Sutalo est un défenseur régulier, titulaire dans 85 % des matchs de son équipe cette saison.

Estimé à 2,5 millions d'euros sur Transfermarkt, le joueur de 25 ans est prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat évaluée à seulement 500 000 €. Le Cracovia devrait prendre sa décision en fin de saison concernant son avenir, mais le Matricule 16 aura le droit de le faire revenir de son prêt s'il le juge nécessaire. Dans la conjoncture actuelle, même s'il n'a pas laissé un souvenir impérissable au Standard, Vincent Euvrard ne dira certainement pas non à du renfort dans ce secteur aussi décimé.

