Le RSCA va encore s'en mordre les doigts : le prix colossal fixé par Sunderland pour Noah Sadiki

Après cinq mois en Angleterre, Noah Sadiki a déjà convaincu tous les grands clubs de s'intéresser à lui. Sunderland ne veut pas s'en séparer et a fixé un prix très élevé pour le libérer.

En juillet 2023, Noah Sadiki quittait le Sporting d'Anderlecht, où il ne recevait pas sa chance, pour rejoindre l'Union Saint-Gilloise contre la modique somme de 900 000 €.

Deux ans plus tard, l'été dernier, les pensionnaires du Parc Duden ont revendu le jeune milieu de terrain, devenu l'un des meilleurs joueurs du championnat et un élément clé de la course au titre, à Sunderland contre 17 millions d'euros.

Noah Sadiki, c'est déjà 60 millions d'euros !

Et après cinq mois en Angleterre, le Congolais né à Bruxelles a déjà convaincu tout le monde. Titulaire lors de chacune des 15 rencontres de Premier League, il est l'une des révélations des Black Cats, qui occupent à présent la 10e place après un très bon début de saison mais une récente série d'une victoire lors des six derniers matchs.

Désormais évalué à 25 millions d'euros par Transfermarkt, Noah Sadiki a déjà attiré l'attention de tous les grands clubs. Manchester United, notamment, suit de près la situation, selon Team TALK. Les Mancuniens avaient déjà le joueur de 20 ans dans leur viseur lorsqu'il évoluait encore à l'Union, la saison dernière.


Cependant, Sunderland lui a fait signer un contrat jusqu'au 30 juin 2030 et ne compte absolument pas s'en séparer aussi vite… sauf en cas de très grosse offre. Toujours selon le média anglais, il faudrait 60 millions d'euros pour convaincre le promu de se séparer de Noah Sadiki. De quoi correctement refroidir les prétendants.

