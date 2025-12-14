Wouter Vrancken critique aussi l'arbitrage d'Anderlecht - STVV : "Mais nous ne méritons pas de gagner"

Wouter Vrancken est déçu, car à 0-1, il imaginait son équipe capable de s'imposer face au Sporting d'Anderlecht. Les Trudonnaires ont cependant livré une prestation en deçà de leurs standards et ont été rejoints, puis devancés par les Mauves.

"La différence s'est surtout faite au niveau de la qualité. Si vous voulez gagner ce match, vous devez vous mettre au niveau de votre adversaire et faire preuve de la même qualité. Nous l'avons toujours fait ces dernières semaines, mais pas cette fois", regrettait le T1 en conférence de presse.

Wouter Vrancken peste aussi sur l'arbitrage, mais reste lucide

Après la rencontre, les Bruxellois se sont montrés critiques envers l'arbitrage après le penalty accordé aux Canaris. Mais Saint-Trond, aussi, a des raisons de se plaindre, et Wouter Vrancken n'a pas manqué de le faire après la partie.

"L'arbitre nous a donné cinq cartes jaunes, alors qu'il n'y avait aucune faute grave. Ce n'est cependant pas la raison de notre défaite. Il faut admettre que nous n'avons pas été à la hauteur d'Anderlecht. Il est humain de livrer une prestation en deçà de son niveau habituel, ça peut arriver", a relativisé Wouter Vrancken.

"En fin de compte, nous avons manqué de courage, même si nous avons eu des occasions, y compris quand nous étions menés au score. Quoi qu'il en soit, nous n'avons jamais mérité de gagner cette rencontre", a-t-il honnêtement conclu.