Wouter Vrancken critique aussi l'arbitrage d'Anderlecht - STVV : "Mais nous ne méritons pas de gagner"

Wouter Vrancken critique aussi l'arbitrage d'Anderlecht - STVV : "Mais nous ne méritons pas de gagner"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Wouter Vrancken est déçu, car à 0-1, il imaginait son équipe capable de s'imposer face au Sporting d'Anderlecht. Les Trudonnaires ont cependant livré une prestation en deçà de leurs standards et ont été rejoints, puis devancés par les Mauves.

Wouter Vrancken y a cru, surtout lorsque Keisuke Goto a ouvert le score sur penalty. Cependant, les Trudonnaires ont été rejoints par le Sporting d'Anderlecht, qui a fini par prendre les trois points.

"La différence s'est surtout faite au niveau de la qualité. Si vous voulez gagner ce match, vous devez vous mettre au niveau de votre adversaire et faire preuve de la même qualité. Nous l'avons toujours fait ces dernières semaines, mais pas cette fois", regrettait le T1 en conférence de presse.

Wouter Vrancken peste aussi sur l'arbitrage, mais reste lucide

Après la rencontre, les Bruxellois se sont montrés critiques envers l'arbitrage après le penalty accordé aux Canaris. Mais Saint-Trond, aussi, a des raisons de se plaindre, et Wouter Vrancken n'a pas manqué de le faire après la partie.

"L'arbitre nous a donné cinq cartes jaunes, alors qu'il n'y avait aucune faute grave. Ce n'est cependant pas la raison de notre défaite. Il faut admettre que nous n'avons pas été à la hauteur d'Anderlecht. Il est humain de livrer une prestation en deçà de son niveau habituel, ça peut arriver", a relativisé Wouter Vrancken.

Lire aussi… Besnik Hasi satisfait, mais critique envers trois joueurs d'Anderlecht : "On attend beaucoup plus d'eux"
"En fin de compte, nous avons manqué de courage, même si nous avons eu des occasions, y compris quand nous étions menés au score. Quoi qu'il en soit, nous n'avons jamais mérité de gagner cette rencontre", a-t-il honnêtement conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
STVV
Wouter Vrancken

Plus de news

Les Zèbres poussent ! Suivez Charleroi - Union en Direct Commenté Live

Les Zèbres poussent ! Suivez Charleroi - Union en Direct Commenté

19:44
Besnik Hasi satisfait, mais critique envers trois joueurs d'Anderlecht : "On attend beaucoup plus d'eux" Interview

Besnik Hasi satisfait, mais critique envers trois joueurs d'Anderlecht : "On attend beaucoup plus d'eux"

16:00
L'ex-Rouche Nathan Ngoy a failli coûter cher au LOSC, qui s'en sort dans un scénario fou

L'ex-Rouche Nathan Ngoy a failli coûter cher au LOSC, qui s'en sort dans un scénario fou

19:30
Ivan Leko soigne ses débuts à Bruges : large victoire pour les Blauw & Zwart

Ivan Leko soigne ses débuts à Bruges : large victoire pour les Blauw & Zwart

19:01
Un renfort gratuit pour Vincent Euvrard au Standard ? Les chances sont faibles, mais la possibilité existe

Un renfort gratuit pour Vincent Euvrard au Standard ? Les chances sont faibles, mais la possibilité existe

17:30
Le RSCA va encore s'en mordre les doigts : le prix colossal fixé par Sunderland pour Noah Sadiki

Le RSCA va encore s'en mordre les doigts : le prix colossal fixé par Sunderland pour Noah Sadiki

16:30
2
🎥 10 buts dans le match, trois dans le temps additionnel : scénario totalement fou pour le Stade Mouscronnois

🎥 10 buts dans le match, trois dans le temps additionnel : scénario totalement fou pour le Stade Mouscronnois

18:00
1
Affilié à Charleroi depuis 2013, il pourrait quitter le Mambourg cet hiver, avant la fin de son contrat

Affilié à Charleroi depuis 2013, il pourrait quitter le Mambourg cet hiver, avant la fin de son contrat

17:00
Un itinéraire à la Rayane Bounida : le Sporting d'Anderlecht perd un très grand talent de Neerpede

Un itinéraire à la Rayane Bounida : le Sporting d'Anderlecht perd un très grand talent de Neerpede

15:00
1
Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6

Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6

15:30
3
🎥 Les Anderlechtois ont dû faire la file : le retour plein d'émotion de Francis Amuzu au Lotto Park

🎥 Les Anderlechtois ont dû faire la file : le retour plein d'émotion de Francis Amuzu au Lotto Park

10:30
Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient

Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient

22:00
"Le penalty ? C'est une honte" : Adriano Bertaccini n'en revient pas

"Le penalty ? C'est une honte" : Adriano Bertaccini n'en revient pas

23:40
1
Les Mauves ont dû mordre sur leur chique : les cotes d'Anderlecht contre STVV

Les Mauves ont dû mordre sur leur chique : les cotes d'Anderlecht contre STVV

23:20
7
"On traîne des pieds avant la trêve" : la RAAL a laissé son adversaire le bec dans l'eau et garde le rythme

"On traîne des pieds avant la trêve" : la RAAL a laissé son adversaire le bec dans l'eau et garde le rythme

14:00
L'électrochoc avant la trêve ? Un nouvel entraîneur sur le point d'être limogé en Jupiler Pro League

L'électrochoc avant la trêve ? Un nouvel entraîneur sur le point d'être limogé en Jupiler Pro League

13:40
"Si tu perds, au moins, joue bien" : le Standard est conscient de ses problèmes, et c'est déjà ça... Interview

"Si tu perds, au moins, joue bien" : le Standard est conscient de ses problèmes, et c'est déjà ça...

13:20
Plus fragile qu'au Standard ? Le sort s'acharne au pire moment sur Ilay Camara

Plus fragile qu'au Standard ? Le sort s'acharne au pire moment sur Ilay Camara

21:40
Pep Guardiola retient son souffle : grosse inquiétude concernant Jeremy Doku à Manchester City

Pep Guardiola retient son souffle : grosse inquiétude concernant Jeremy Doku à Manchester City

14:30
Anderlecht aura eu besoin de souffrir, mais s'est réveillé pour renverser Saint-Trond

Anderlecht aura eu besoin de souffrir, mais s'est réveillé pour renverser Saint-Trond

22:47
Zorgane de retour au Mambourg, Florucz absent : les compos probables de Charleroi - Union

Zorgane de retour au Mambourg, Florucz absent : les compos probables de Charleroi - Union

13:00
🎥 Goto n'en demandait pas tant : Anderlecht n'en revient pas du penalty sifflé contre Thorgan Hazard

🎥 Goto n'en demandait pas tant : Anderlecht n'en revient pas du penalty sifflé contre Thorgan Hazard

23:00
1
Plus de 400 matchs en pro avant le grand tournant : un ancien Diable se reconvertit comme agent immobilier

Plus de 400 matchs en pro avant le grand tournant : un ancien Diable se reconvertit comme agent immobilier

12:30
🎥 L'adieu à une légende du RSCA : l'émouvant hommage du Lotto Park à Glen De Boeck

🎥 L'adieu à une légende du RSCA : l'émouvant hommage du Lotto Park à Glen De Boeck

21:20
"Ce ne sont que des balivernes" : le retour d'Ivan Leko à Bruges vivement critiqué

"Ce ne sont que des balivernes" : le retour d'Ivan Leko à Bruges vivement critiqué

11:30
🎥 Un but qui vaut de l'or : Nikola Stulic rugit pour la première fois depuis son départ de Charleroi

🎥 Un but qui vaut de l'or : Nikola Stulic rugit pour la première fois depuis son départ de Charleroi

12:00
Sept minutes en guise de victoire : un ancien du Standard rejoue après un AVC et plusieurs jours dans le coma

Sept minutes en guise de victoire : un ancien du Standard rejoue après un AVC et plusieurs jours dans le coma

11:00
En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète

En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète

09:30
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : la raison de la mise à l'écart de Julien Duranville à Dortmund

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : la raison de la mise à l'écart de Julien Duranville à Dortmund

10:00
3
Sébastien Pocognoli a bien observé l'Union mercredi, et pour une bonne raison : "Ça s'est joué à un crampon"

Sébastien Pocognoli a bien observé l'Union mercredi, et pour une bonne raison : "Ça s'est joué à un crampon"

09:00
Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné

Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné

08:20
La deuxième victoire de la carrière de Felice Mazzu au Standard : "Le coach était un peu fâché cette semaine"

La deuxième victoire de la carrière de Felice Mazzu au Standard : "Le coach était un peu fâché cette semaine"

08:00
Hugo Broos coupable de propos racistes et sexistes ? Le communiqué de l'Afrique du Sud est tombé

Hugo Broos coupable de propos racistes et sexistes ? Le communiqué de l'Afrique du Sud est tombé

08:40
Encore plus affûté qu'en Belgique : le joueur le plus rapide de Premier League est Bruxellois

Encore plus affûté qu'en Belgique : le joueur le plus rapide de Premier League est Bruxellois

06:30
Et si Charleroi n'allait pas chercher de nouvel entraîneur ? La réponse de Mehdi Bayat

Et si Charleroi n'allait pas chercher de nouvel entraîneur ? La réponse de Mehdi Bayat

07:20
Un premier départ confirmé à la RAAL : "Je trouve ça noble de sa part"

Un premier départ confirmé à la RAAL : "Je trouve ça noble de sa part"

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 0-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 0-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved