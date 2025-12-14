Un itinéraire à la Rayane Bounida : le Sporting d'Anderlecht perd un très grand talent de Neerpede

Mauvaise nouvelle à Neerpede. Le Sporting d'Anderlecht perd Samory Koné, grand talent de 15 ans, qui va rejoindre l'Ajax Amsterdam en fin de saison.

En Belgique, le mercato hivernal ouvrira ses portes le 6 janvier, dans 23 jours. Les grandes manœuvres ont toutefois déjà commencé depuis de nombreuses semaines.

Les clubs veulent bien sûr améliorer leur effectif en vue de la fin de saison, mais aussi préparer l'avenir, en recrutant des jeunes joueurs ou des éléments qui seront en fin de contrat en juin et qui peuvent donc déjà négocier.

Un grand talent de Neerpede va rejoindre l'Ajax Amsterdam

Toujours envieux de recruter des jeunes pépites, l'Ajax Amsterdam est d'ailleurs déjà passé à l'action et s'est tourné vers le Sporting d'Anderlecht, qui va perdre une grande pépite formée à Neerpede.

En effet, nos confrères de Het Laatste Nieuws révèlent que les Ajacides vont s'attacher les services de Samory Koné, jeune ailier de 15 ans qui évolue déjà avec les U18 anderlechtois.



Sélectionné à trois reprises avec l'équipe nationale U16 au mois d'octobre, Samory Koné a convaincu les recruteurs de l'Ajax et passera la frontière l'été prochain, après la fin de saison, pour évoluer avec l'équipe U17. Une trajectoire de carrière qui rappelle évidemment celle de Rayane Bounida, qui avait quitté Anderlecht très jeune et fait désormais son trou à l'Ajax Amsterdam.