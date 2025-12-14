Un itinéraire à la Rayane Bounida : le Sporting d'Anderlecht perd un très grand talent de Neerpede

Un itinéraire à la Rayane Bounida : le Sporting d'Anderlecht perd un très grand talent de Neerpede
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Mauvaise nouvelle à Neerpede. Le Sporting d'Anderlecht perd Samory Koné, grand talent de 15 ans, qui va rejoindre l'Ajax Amsterdam en fin de saison.

En Belgique, le mercato hivernal ouvrira ses portes le 6 janvier, dans 23 jours. Les grandes manœuvres ont toutefois déjà commencé depuis de nombreuses semaines.

Les clubs veulent bien sûr améliorer leur effectif en vue de la fin de saison, mais aussi préparer l'avenir, en recrutant des jeunes joueurs ou des éléments qui seront en fin de contrat en juin et qui peuvent donc déjà négocier.

Un grand talent de Neerpede va rejoindre l'Ajax Amsterdam

Toujours envieux de recruter des jeunes pépites, l'Ajax Amsterdam est d'ailleurs déjà passé à l'action et s'est tourné vers le Sporting d'Anderlecht, qui va perdre une grande pépite formée à Neerpede.

En effet, nos confrères de Het Laatste Nieuws révèlent que les Ajacides vont s'attacher les services de Samory Koné, jeune ailier de 15 ans qui évolue déjà avec les U18 anderlechtois.


Sélectionné à trois reprises avec l'équipe nationale U16 au mois d'octobre, Samory Koné a convaincu les recruteurs de l'Ajax et passera la frontière l'été prochain, après la fin de saison, pour évoluer avec l'équipe U17. Une trajectoire de carrière qui rappelle évidemment celle de Rayane Bounida, qui avait quitté Anderlecht très jeune et fait désormais son trou à l'Ajax Amsterdam.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Ajax

Plus de news

Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6

Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6

15:30
🎥 Les Anderlechtois ont dû faire la file : le retour plein d'émotion de Francis Amuzu au Lotto Park

🎥 Les Anderlechtois ont dû faire la file : le retour plein d'émotion de Francis Amuzu au Lotto Park

10:30
"On traîne des pieds avant la trêve" : la RAAL a laissé son adversaire le bec dans l'eau et garde le rythme

"On traîne des pieds avant la trêve" : la RAAL a laissé son adversaire le bec dans l'eau et garde le rythme

14:00
"Si tu perds, au moins, joue bien" : le Standard est conscient de ses problèmes, et c'est déjà ça... Interview

"Si tu perds, au moins, joue bien" : le Standard est conscient de ses problèmes, et c'est déjà ça...

13:20
L'électrochoc avant la trêve ? Un nouvel entraîneur sur le point d'être limogé en Jupiler Pro League

L'électrochoc avant la trêve ? Un nouvel entraîneur sur le point d'être limogé en Jupiler Pro League

13:40
Pep Guardiola retient son souffle : grosse inquiétude concernant Jeremy Doku à Manchester City

Pep Guardiola retient son souffle : grosse inquiétude concernant Jeremy Doku à Manchester City

14:30
Zorgane de retour au Mambourg, Florucz absent : les compos probables de Charleroi - Union

Zorgane de retour au Mambourg, Florucz absent : les compos probables de Charleroi - Union

13:00
Plus de 400 matchs en pro avant le grand tournant : un ancien Diable se reconvertit comme agent immobilier

Plus de 400 matchs en pro avant le grand tournant : un ancien Diable se reconvertit comme agent immobilier

12:30
"Ce ne sont que des balivernes" : le retour d'Ivan Leko à Bruges vivement critiqué

"Ce ne sont que des balivernes" : le retour d'Ivan Leko à Bruges vivement critiqué

11:30
🎥 Un but qui vaut de l'or : Nikola Stulic rugit pour la première fois depuis son départ de Charleroi

🎥 Un but qui vaut de l'or : Nikola Stulic rugit pour la première fois depuis son départ de Charleroi

12:00
Sept minutes en guise de victoire : un ancien du Standard rejoue après un AVC et plusieurs jours dans le coma

Sept minutes en guise de victoire : un ancien du Standard rejoue après un AVC et plusieurs jours dans le coma

11:00
En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète

En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète

09:30
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : la raison de la mise à l'écart de Julien Duranville à Dortmund

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : la raison de la mise à l'écart de Julien Duranville à Dortmund

10:00
1
Sébastien Pocognoli a bien observé l'Union mercredi, et pour une bonne raison : "Ça s'est joué à un crampon"

Sébastien Pocognoli a bien observé l'Union mercredi, et pour une bonne raison : "Ça s'est joué à un crampon"

09:00
Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné

Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné

08:20
Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient

Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient

22:00
"Le penalty ? C'est une honte" : Adriano Bertaccini n'en revient pas

"Le penalty ? C'est une honte" : Adriano Bertaccini n'en revient pas

23:40
1
La deuxième victoire de la carrière de Felice Mazzu au Standard : "Le coach était un peu fâché cette semaine"

La deuxième victoire de la carrière de Felice Mazzu au Standard : "Le coach était un peu fâché cette semaine"

08:00
Les Mauves ont dû mordre sur leur chique : les cotes d'Anderlecht contre STVV

Les Mauves ont dû mordre sur leur chique : les cotes d'Anderlecht contre STVV

23:20
6
Hugo Broos coupable de propos racistes et sexistes ? Le communiqué de l'Afrique du Sud est tombé

Hugo Broos coupable de propos racistes et sexistes ? Le communiqué de l'Afrique du Sud est tombé

08:40
Encore plus affûté qu'en Belgique : le joueur le plus rapide de Premier League est Bruxellois

Encore plus affûté qu'en Belgique : le joueur le plus rapide de Premier League est Bruxellois

06:30
Plus fragile qu'au Standard ? Le sort s'acharne au pire moment sur Ilay Camara

Plus fragile qu'au Standard ? Le sort s'acharne au pire moment sur Ilay Camara

21:40
Et si Charleroi n'allait pas chercher de nouvel entraîneur ? La réponse de Mehdi Bayat

Et si Charleroi n'allait pas chercher de nouvel entraîneur ? La réponse de Mehdi Bayat

07:20
Anderlecht aura eu besoin de souffrir, mais s'est réveillé pour renverser Saint-Trond

Anderlecht aura eu besoin de souffrir, mais s'est réveillé pour renverser Saint-Trond

22:47
Un premier départ confirmé à la RAAL : "Je trouve ça noble de sa part"

Un premier départ confirmé à la RAAL : "Je trouve ça noble de sa part"

07:00
🎥 Goto n'en demandait pas tant : Anderlecht n'en revient pas du penalty sifflé contre Thorgan Hazard

🎥 Goto n'en demandait pas tant : Anderlecht n'en revient pas du penalty sifflé contre Thorgan Hazard

23:00
1
🎥 Quel scénario ! Tolu Arokodare pense faire taire Arsenal, les Gunners sauvés par deux auto-buts

🎥 Quel scénario ! Tolu Arokodare pense faire taire Arsenal, les Gunners sauvés par deux auto-buts

07:40
🎥 L'adieu à une légende du RSCA : l'émouvant hommage du Lotto Park à Glen De Boeck

🎥 L'adieu à une légende du RSCA : l'émouvant hommage du Lotto Park à Glen De Boeck

21:20
"Déçu que ça se produise à nouveau" : Frédéric Taquin entre deux sentiments après la remontée de la RAAL

"Déçu que ça se produise à nouveau" : Frédéric Taquin entre deux sentiments après la remontée de la RAAL

22:20
Mons battu par Virton, le SL 16 grapille un point : les résumés de D1 ACFF

Mons battu par Virton, le SL 16 grapille un point : les résumés de D1 ACFF

22:30
Match fou entre le RWDM et l'Olympic, les Francs Borains craquent : soirée à suspense en D1B

Match fou entre le RWDM et l'Olympic, les Francs Borains craquent : soirée à suspense en D1B

22:05
Les onze probables de RSCA-STVV

Les onze probables de RSCA-STVV

18:18
"Il y a une limite à tout" : Thomas Henry revient sur son échange musclé d'hier soir avec un supporter

"Il y a une limite à tout" : Thomas Henry revient sur son échange musclé d'hier soir avec un supporter

20:40
1
Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club

Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club

16:30
Au mental ! La Louvière glace Zulte Waregem dans le temps additionnel et rend un fier service au Standard

Au mental ! La Louvière glace Zulte Waregem dans le temps additionnel et rend un fier service au Standard

20:22
2
Son pari fou commence à prendre forme : l'opération redressement se poursuit pour Philippe Clement

Son pari fou commence à prendre forme : l'opération redressement se poursuit pour Philippe Clement

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 18:30 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved