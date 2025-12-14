Interview Besnik Hasi satisfait, mais critique envers trois joueurs d'Anderlecht : "On attend beaucoup plus d'eux"

Besnik Hasi satisfait, mais critique envers trois joueurs d'Anderlecht : "On attend beaucoup plus d'eux"
Photo: © photonews

En conférence de presse, Besnik Hasi s'est montré satisfait de la réaction de son équipe et des entrées des remplaçants. Il s'est, par contre, montré plus critique envers trois titulaires, qui ont toutefois bien réagi après la pause.

Besnik Hasi s'est montré satisfait, mais aussi critique après la victoire du Sporting d'Anderlecht contre Saint-Trond. Pour la première fois de la saison, ses joueurs ont remporté la rencontre après avoir été menés au score suite au penalty converti par Keisuke Goto. "Une décision ridicule de l'arbitre", a commenté le T1 en conférence de presse.

Les Mauves se sont donc retrouvés menés en début de rencontre. Mais selon Besnik Hasi, cette décision injustifiée a donné un regain de motivation à ses troupes. "L'équipe était encore plus énergique après le 0-1, et c'est là qu'on voit les progrès de ce groupe. Il y avait en plus beaucoup de jeunes joueurs sur le terrain, mais ils se sont très bien battus."

Besnik Hasi satisfait des remplaçants, mais déçu par Hazard, Stroeykens et Angulo

Satisfaction supplémentaire pour Besnik Hasi, les remplaçants ont clairement pesé dans la rencontre. "Surtout Cvetkovic et Degreef, qui ont apporté une nouvelle énergie. Cvetkovic a notamment eu deux ou trois occasions qu'il n'avait pas eues lors des matchs précédents", poursuivait Besnik Hasi, en expliquant qu'il s'agit d'un signe que son équipe progresse.

L'entraîneur d'Anderlecht s'est, par contre, montré critique envers certains joueurs, à commencer par Thorgan Hazard. "Il faisait partie des trois joueurs les moins performants de la première période, avec Stroeykens et Angulo. J'en attends plus d'eux."

"En seconde période, Thorgan est revenu avec plus d'énergie. Lui et Angulo ont été bien meilleurs après la pause, ce qui était important pour nous", a confié Besnik Hasi, précisant tout de même qu'il regrette que l'ancien Diable Rouge ne soit pas à même de tenir le même niveau pendant 90 minutes. "Il doit être décisif", a conclu Besnik Hasi, précisant que des discussions étaient toujours en cours concernant un nouveau contrat pour le joueur de 32 ans.

