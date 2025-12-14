Ivan Leko soigne ses débuts à Bruges : large victoire pour les Blauw & Zwart

Le Club de Bruges a longtemps été tenu en échec par Dender mais s'est ensuite repris en seconde période, pour finalement largement l'emporter.

Ce dimanche, c'était la "première" pour Ivan Leko sur le banc du Club de Bruges - ou plutôt la première de son deuxième passage en tant que coach au Jan Breydel, lui qui a déjà entraîné les Gazelles de 2017 à 2019. Et ces nouveaux débuts se sont bien passés.

En déplacement à Dender, le FC Bruges s'est en effet largement imposé (1-5) et revient ainsi à deux points de l'Union Saint-Gilloise, leader qui se déplace en ce moment-même à Charleroi. Une victoire qui n'a toutefois pas été si évidente dès le début.

Vermant s'offre un doublé

En effet, à la pause, le Club était tenu en échec par Dender et le score n'était que de 1-1. Bruny Nsimba avait même ouvert le score pour les locaux à la 23e minute. Il aura fallu une grosse erreur de Mbamba en toute fin de première période pour que Christos Tzolis égalise (45e+1).

Le même Tzolis récompensait la domination brugeoise au retour des vestiaires pour faire 1-2. C'est ensuite Romeo Vermant qui s'est signalé : le Diable Rouge s'est offert un doublé en quelques minutes (69e, 73e) pour tuer le match. En toute fin de match, Aleksandar Stankovic fixera le score (1-5).



Après deux défaites d'affilée contre l'Antwerp et STVV, qui ont donc coûté sa place à Nicky Hayen, le Club de Bruges reprend donc sa marche en avant dans notre championnat... tandis que Dender reste lanterne rouge.