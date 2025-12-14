Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6

Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6
Photo: © photonews

Troisième victoire de suite en championnat pour l'Antwerp, qui s'est imposé à La Gantoise ce dimanche. Les Anversois reviennent à la hauteur des Buffalos, à un petit point seulement du top 6.

La Gantoise n'a plus battu l'Antwerp devant son public depuis 25 ans (!). Pour la première de Rik de Mil sur le banc, l'intention des Buffalos était donc claire. Mais entre intention et réalisation, le pas est parfois un peu trop grand.

Restée silencieuse pendant 12 minutes, comme le Lotto Park, Sclessin et presque tous les autres stades ce week-end, la Planet Group Arena de Gand n'a vraiment pas assisté à du grand spectacle. Après une demi-heure, les Gantois maîtrisaient la possession du ballon, mais sans en faire quoi que ce soit.

Dans la foulée, les joueurs de Rik de Mil ont été punis. Une très mauvaise passe de Siebe van der Heyden a permis à Gyrano Kerk de se lancer à l'assaut du but de Davy Roef et de le tromper dans un angle fermé. Erreur partagée entre le défenseur central et son gardien, et ouverture du score des Anversois (0-1, 30e).

L'Antwerp s'impose à Gand et revient à un petit point du top 6

Forcée de réagir, La Gantoise ne l'a pas fait et a perdu le contrôle du match, tandis que l'Antwerp a dû opérer un changement de gardien à la pause. Yannick Thoelen a remplacé Brandon Nozawa, blessé. Attentif sur la frappe de Siebe van der Heyden et la reprise en retournée de Wilfried Kanga, le gardien de 35 ans n'a tout de même pas dû sortir le grand jeu pour garder ses couleurs aux commandes.

Dans le camp d'en face, l'Antwerp a multiplié les occasions de faire le break. Monté à l'heure de jeu, Anthony Valencia a dû s'y reprendre à trois fois et a notamment manqué une occasion cinq étoiles sur un superbe service de Gyrano Kerk, mais s'est rattrapé quelques minutes plus tard et a cette fois tué tout suspense (0-2, 83e). En fin de match, Michal Skoras a été exclu pour un tacle très mal maitrisé sur Vincent Janssen.

Première défaite pour Rik de Mil, qui aura décidément bien du travail pour remettre cette Gantoise sur pied, tant les Buffalos n'ont rien montré ce dimanche. Avec un 9/9 sous les ordres de Joseph Oosting, l'Antwerp revient déjà à la septième place, à la hauteur de La Gantoise, et met désormais une grosse pression sur les candidats du top 6. Après un début de saison en enfer, le Great Old est bien de retour dans le coup.

Antwerp
La Gantoise

