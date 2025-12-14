🎥 10 buts dans le match, trois dans le temps additionnel : scénario totalement fou pour le Stade Mouscronnois

Photo: © photonews
Ce samedi soir, le Stade Mouscronnois a livré une fin de match totalement folle face au Kosova Schaerbeek, en D3 ACFF. Menés 3-4, les Hurlus ont inscrit trois buts dans le temps additionnel pour remporter un match à dix buts !

Trois ans après la faillite et une retombée en P3, Mouscron a réussi son retour en séries nationales la saison dernière, après son titre décroché en P1. Sous un nouveau nom, le Stade Mouscronnois, le club se reconstruit au Cannonier, sur les cendres de l'Excel.

Désormais en D3 ACFF, les Hurlus occupent la première place, qu'ils viennent de confirmer ce samedi soir face au Kosova Schaerbeek, onzième force de la série, au terme d'une rencontre plus que spectaculaire.

Mené 0-2 à la pause, Mouscron est revenu au score en début de seconde période, avant de concéder le 2-3 à l'heure de jeu. À un quart d'heure du terme, Idir Ouali, qui compte près de 150 rencontres de Jupiler Pro League et a également porté les couleurs de Paderborn en Bundesliga, a porté le score à 3-3, mais le Kosova Schaerbeek a repris les commandes dans la foulée : 3-4.

La fin de match totalement folle du Stade Mouscronnois en D3 ACFF

Le Stade Mouscronnois, qui se dirigeait alors vers sa deuxième défaite de la saison, a cependant renversé la vapeur dans une fin de match complètement folle. D'abord via Corentin Kocur, qui avait déjà porté les couleurs du club en D1A en 2017, et qui a égalisé à 4-4 (90e) alors que son entraîneur, Jérémy Descarpentries, venait d'être exclu, au même titre que le commissaire au terrain Olivier Roose et un joueur du Kosova Schaerbeek, Mario Radman.

Les Hurlus ont ensuite pris les commandes pour la première fois de la partie grâce à Jérôme Mezine (92e), avant de confirmer leur victoire dans les derniers instants grâce à Mickael Mezzina (6-4, 90+10e).

Une soirée totalement folle au Cannonier et une belle victoire pour le Stade Mouscronnois, qui compte six longueurs d'avance sur Saint-Ghislain en tête de la série A de D3 ACFF. Passé par le Standard, Anthony Knockaert a joué toute la rencontre, sans marquer.

Excel Mouscron

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 0-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 0-1 Westerlo Westerlo
