Une voix légendaire s'est tue : Roger Laboureur nous a quittés à l'âge de 90 ans

Le monde du football belge est endeuillé une nouvelle fois. Roger Laboureur, légendaire commentateur de la RTBF durant 33 ans, est décédé à l'âge de 90 ans.

"Goal, goal, goaaaaal" : plusieurs générations d'amoureux du football belge ont encore en tête la voix de Roger Laboureur prononçant ses mots, ou s'enthousiasmant pour les exploits des Diables Rouges au Mexique en 1986.

Cette voix s'est tue : Roger Laboureur, commentateur sportif pour la RTBF durant 33 ans, nous a quittés à l'âge de 90 ans.

8 Coupes du Monde et 5 Tours de France

Roger Laboureur avait fait ses débuts dans le journalisme sportif, avant de réaliser une carrière sans égale dans le microcosme du football belge : avec 8 Coupes du Monde à son actif, dont l'épopée mexicaine de 1986 jusqu'en demi-finale, la voix de Laboureur est devenue indissociable des rencontres de l'équipe nationale - et de bien d'autres équipes - sur les ondes.

Il avait également couvert le cyclisme durant de longues années, suivant 5 Tours de France. Citoyen d'Andenne, il y a été mis à l'honneur, remportant le Mérite sportif d'Andenne en 1984 puis le titre de Citoyen d'honneur en 1994. Roger Laboureur avait pris sa retraite en 1995, suite au décret Anselme.

Roger Laboureur s'est éteint à Andenne, sa ville, entouré de sa famille. Il laisse derrière lui le souvenir d'un confrère très apprécié, et sa voix restera bien sûr dans le coeur de millions de Belges. La rédaction de Walfoot adresse ses condoléances à ses proches.



