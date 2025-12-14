L'ex-Rouche Nathan Ngoy a failli coûter cher au LOSC, qui s'en sort dans un scénario fou

Nathan Ngoy était titulaire avec le LOSC, qui se déplaçait à Auxerre ce dimanche. Malheureusement pour lui, le Belge a pris un carton rouge qui aurait pu coûter cher à son équipe.

Nathan Ngoy peut pousser un "ouf" de soulagement. Le LOSC s'est en effet imposé au forceps en déplacement à l'AJ Auxerre, dans un match à grand spectacle : sept buts, et une victoire 3-4 pour les Dogues. Une rencontre qui s'est terminée... à neuf contre neuf.

Et le premier exclu de la rencontre, c'était Ngoy lui-même. Le Belge a pris un carton rouge direct pour une semelle à la 38e minute de jeu, alors que son équipe menait depuis la 9e minute et un but de Haraldsson. Lille tenait pourtant bon jusqu'à après la pause.

Mbemba marque contre son camp

Auxerre finira ensuite par prendre l'ascendant, égalisant à la 57e via Sinayoko, puis 2-1 à la 66e. Et ce n'était décidément pas la soirée des anciens de Pro League puisque le deuxième but auxerrois était inscrit... par Chancel Mbemba, contre son camp.

Pendant que Ngoy a pris rouge et est OQTF (n’a pas touché l’Auxerrois) pic.twitter.com/zKKWBd0uDh — ⚜️🇫🇷Itz_Fuzzionn🇫🇷⚜️ (@Itz_Fuzzionn) December 14, 2025

Quelques minutes plus tôt, à l'heure de jeu, Auxerre se retrouvait également réduit à 10, et la rencontre partira alors dans tous les sens. Après le 2-1 adverse, le LOSC réagira via Bentaleb (77e, 2-2), puis Diaoune (80e, 2-3). C'est ensuite un penalty de Sinayoko qui permet à l'AJA de faire 3-3... mais Benjamin André finira par offrir les trois points au LOSC (86e, 3-4).





Notons que Thomas Meunier était titulaire mais est sorti à la 74e. À la 88e minute, une situation tendue amènera les exclusions simultanées de El Azzouzi (Auxerre) et Perraud (LOSC). Quel match !