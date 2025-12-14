Affilié à Charleroi depuis 2013, il pourrait quitter le Mambourg cet hiver, avant la fin de son contrat

Affilié à Charleroi depuis 2013, il pourrait quitter le Mambourg cet hiver, avant la fin de son contrat
Photo: © photonews

Revenu de son prêt à Pafos, Mehdi Boukamir n'obtient pas beaucoup de temps de jeu cette saison au Sporting Charleroi. Le défenseur central marocain est suivi par le Wydad Athletic Club, désireux de le relancer.

Affilié au Sporting Charleroi depuis ses neuf ans, en 2013, Mehdi Boukamir a réalisé toute sa formation chez les Zèbres, jusqu'à faire ses débuts en équipe première lors de la saison 2022-2023.

Cependant, le défenseur central marocain n'a jamais réussi à se créer une place dans le onze de base et a très souvent dû se contenter de montées au jeu ou de places en tribunes. Depuis ses débuts, il n'a joué que 32 matchs avec l'équipe première de Charleroi.

Prêté à Pafos la saison dernière, le joueur de 21 ans est revenu dans le noyau des Carolos cet été, mais n'a été utilisé qu'à neuf reprises par Rik de Mil cette saison, dont une seule fois comme titulaire.

Le Wydad Athletic Club veut relancer Mehdi Boukamir

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, l'international U23 du Maroc, qui a décroché la médaille de bronze aux Jeux Olympiques 2024 et remporté la dernière CAN U23, aimerait également se faire une place avec les Lions de l'Atlas. Pour cela, il aura besoin d'être un titulaire indiscutable dans son club, ce qui ne sera probablement jamais le cas au Mambourg.


C'est une des raisons pour lesquelles il pourrait quitter Charleroi dès le mois de janvier. Selon les informations d'Africafoot, un club historique de son pays natal est désireux de le relancer : le Wydad Casablanca. Des discussions sont en cours, mais le Wydad devra améliorer son offre pour convaincre Mehdi Bayat, qui avait déjà bloqué les avances du Nashville SC l'été dernier.

