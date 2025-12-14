Pep Guardiola retient son souffle : grosse inquiétude concernant Jeremy Doku à Manchester City

Pep Guardiola retient son souffle : grosse inquiétude concernant Jeremy Doku à Manchester City
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Devenu incontournable à Manchester City, Jeremy Doku ne figure pas sur la feuille de match pour le déplacement à Crystal Palace. Une petite blessure est suspectée dans le chef du Diable Rouge.

Mercredi, Manchester City s'est imposé sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des Champions. Sur son côté gauche, Jeremy Doku a réalisé une grande prestation, sans toutefois alimenter son compteur personnel.

Pour sa troisième saison en Angleterre, le Diable Rouge traverse la meilleure forme de sa carrière. Déroutant contre chaque adversaire, il est désormais considéré comme l'un des meilleurs ailiers gauches du monde.

Jeremy Doku pas dans le groupe de Manchester City pour affronter Crystal Palace

Quand il est sur la pelouse, les adversaires sont forcés de réaliser une prise à deux pour l'empêcher de passer, ce qui libère inévitablement de l'espace ailleurs sur le terrain, dont souhaite profiter Pep Guardiola. L'Espagnol l'a déjà dit : le joueur de 23 ans est parfois décisif sans marquer ni délivrer de passe décisive, mais juste grâce à sa présence, qui permet à ses coéquipiers de se mettre en lumière.

Adepte des rotations pour gérer un effectif qui doit briller dans quatre compétitions, Pep Guardiola ne laisse cependant que très peu souffler Jeremy Doku, qui joue tous les matchs, et presque systématiquement jusqu'au bout.

Ce ne sera toutefois pas le cas ce dimanche pour le déplacement à Crystal Palace. En effet, le Diable Rouge ne figure même pas dans le groupe de Manchester City. Une petite blessure, probablement, dont Pep Guardiola donnera davantage de nouvelles après la rencontre.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Crystal Palace - Manchester City maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Crystal Palace
Jérémy Doku

Plus de news

Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6

Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6

15:30
Un itinéraire à la Rayane Bounida : le Sporting d'Anderlecht perd un très grand talent de Neerpede

Un itinéraire à la Rayane Bounida : le Sporting d'Anderlecht perd un très grand talent de Neerpede

15:00
"On traîne des pieds avant la trêve" : la RAAL a laissé son adversaire le bec dans l'eau et garde le rythme

"On traîne des pieds avant la trêve" : la RAAL a laissé son adversaire le bec dans l'eau et garde le rythme

14:00
"Si tu perds, au moins, joue bien" : le Standard est conscient de ses problèmes, et c'est déjà ça... Interview

"Si tu perds, au moins, joue bien" : le Standard est conscient de ses problèmes, et c'est déjà ça...

13:20
L'électrochoc avant la trêve ? Un nouvel entraîneur sur le point d'être limogé en Jupiler Pro League

L'électrochoc avant la trêve ? Un nouvel entraîneur sur le point d'être limogé en Jupiler Pro League

13:40
Zorgane de retour au Mambourg, Florucz absent : les compos probables de Charleroi - Union

Zorgane de retour au Mambourg, Florucz absent : les compos probables de Charleroi - Union

13:00
Plus de 400 matchs en pro avant le grand tournant : un ancien Diable se reconvertit comme agent immobilier

Plus de 400 matchs en pro avant le grand tournant : un ancien Diable se reconvertit comme agent immobilier

12:30
🎥 Un but qui vaut de l'or : Nikola Stulic rugit pour la première fois depuis son départ de Charleroi

🎥 Un but qui vaut de l'or : Nikola Stulic rugit pour la première fois depuis son départ de Charleroi

12:00
"Ce ne sont que des balivernes" : le retour d'Ivan Leko à Bruges vivement critiqué

"Ce ne sont que des balivernes" : le retour d'Ivan Leko à Bruges vivement critiqué

11:30
Sept minutes en guise de victoire : un ancien du Standard rejoue après un AVC et plusieurs jours dans le coma

Sept minutes en guise de victoire : un ancien du Standard rejoue après un AVC et plusieurs jours dans le coma

11:00
🎥 Les Anderlechtois ont dû faire la file : le retour plein d'émotion de Francis Amuzu au Lotto Park

🎥 Les Anderlechtois ont dû faire la file : le retour plein d'émotion de Francis Amuzu au Lotto Park

10:30
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : la raison de la mise à l'écart de Julien Duranville à Dortmund

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : la raison de la mise à l'écart de Julien Duranville à Dortmund

10:00
1
En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète

En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète

09:30
Sébastien Pocognoli a bien observé l'Union mercredi, et pour une bonne raison : "Ça s'est joué à un crampon"

Sébastien Pocognoli a bien observé l'Union mercredi, et pour une bonne raison : "Ça s'est joué à un crampon"

09:00
Hugo Broos coupable de propos racistes et sexistes ? Le communiqué de l'Afrique du Sud est tombé

Hugo Broos coupable de propos racistes et sexistes ? Le communiqué de l'Afrique du Sud est tombé

08:40
🎥 Quel scénario ! Tolu Arokodare pense faire taire Arsenal, les Gunners sauvés par deux auto-buts

🎥 Quel scénario ! Tolu Arokodare pense faire taire Arsenal, les Gunners sauvés par deux auto-buts

07:40
Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné

Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné

08:20
La deuxième victoire de la carrière de Felice Mazzu au Standard : "Le coach était un peu fâché cette semaine"

La deuxième victoire de la carrière de Felice Mazzu au Standard : "Le coach était un peu fâché cette semaine"

08:00
Et si Charleroi n'allait pas chercher de nouvel entraîneur ? La réponse de Mehdi Bayat

Et si Charleroi n'allait pas chercher de nouvel entraîneur ? La réponse de Mehdi Bayat

07:20
Encore plus affûté qu'en Belgique : le joueur le plus rapide de Premier League est Bruxellois

Encore plus affûté qu'en Belgique : le joueur le plus rapide de Premier League est Bruxellois

06:30
Un premier départ confirmé à la RAAL : "Je trouve ça noble de sa part"

Un premier départ confirmé à la RAAL : "Je trouve ça noble de sa part"

07:00
Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient

Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient

22:00
"Le penalty ? C'est une honte" : Adriano Bertaccini n'en revient pas

"Le penalty ? C'est une honte" : Adriano Bertaccini n'en revient pas

23:40
1
Les Mauves ont dû mordre sur leur chique : les cotes d'Anderlecht contre STVV

Les Mauves ont dû mordre sur leur chique : les cotes d'Anderlecht contre STVV

23:20
6
Plus fragile qu'au Standard ? Le sort s'acharne au pire moment sur Ilay Camara

Plus fragile qu'au Standard ? Le sort s'acharne au pire moment sur Ilay Camara

21:40
Anderlecht aura eu besoin de souffrir, mais s'est réveillé pour renverser Saint-Trond

Anderlecht aura eu besoin de souffrir, mais s'est réveillé pour renverser Saint-Trond

22:47
🎥 Goto n'en demandait pas tant : Anderlecht n'en revient pas du penalty sifflé contre Thorgan Hazard

🎥 Goto n'en demandait pas tant : Anderlecht n'en revient pas du penalty sifflé contre Thorgan Hazard

23:00
1
Mons battu par Virton, le SL 16 grapille un point : les résumés de D1 ACFF

Mons battu par Virton, le SL 16 grapille un point : les résumés de D1 ACFF

22:30
"Déçu que ça se produise à nouveau" : Frédéric Taquin entre deux sentiments après la remontée de la RAAL

"Déçu que ça se produise à nouveau" : Frédéric Taquin entre deux sentiments après la remontée de la RAAL

22:20
Match fou entre le RWDM et l'Olympic, les Francs Borains craquent : soirée à suspense en D1B

Match fou entre le RWDM et l'Olympic, les Francs Borains craquent : soirée à suspense en D1B

22:05
🎥 L'adieu à une légende du RSCA : l'émouvant hommage du Lotto Park à Glen De Boeck

🎥 L'adieu à une légende du RSCA : l'émouvant hommage du Lotto Park à Glen De Boeck

21:20
Son pari fou commence à prendre forme : l'opération redressement se poursuit pour Philippe Clement

Son pari fou commence à prendre forme : l'opération redressement se poursuit pour Philippe Clement

21:00
"Il y a une limite à tout" : Thomas Henry revient sur son échange musclé d'hier soir avec un supporter

"Il y a une limite à tout" : Thomas Henry revient sur son échange musclé d'hier soir avec un supporter

20:40
1
Au mental ! La Louvière glace Zulte Waregem dans le temps additionnel et rend un fier service au Standard

Au mental ! La Louvière glace Zulte Waregem dans le temps additionnel et rend un fier service au Standard

20:22
2
Un ancien de Pro League ne mâche pas ses mots à propos du Club de Bruges : "À côté de la plaque"

Un ancien de Pro League ne mâche pas ses mots à propos du Club de Bruges : "À côté de la plaque"

20:00
Seraing a fait avec ses armes : les Métallos y ont cru jusqu'au bout face au deuxième de D1B

Seraing a fait avec ses armes : les Métallos y ont cru jusqu'au bout face au deuxième de D1B

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 16
Chelsea Chelsea 2-0 Everton Everton
Liverpool Liverpool 2-0 Brighton Brighton
Burnley Burnley 2-3 Fulham Fulham
Arsenal Arsenal 2-1 Wolverhampton Wolverhampton
West Ham Utd West Ham Utd 1-1 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Manchester City Manchester City
Sunderland Sunderland 0-0 Newcastle Utd Newcastle Utd
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-0 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 17:30 Leeds United Leeds United
Manchester United Manchester United 15/12 Bournemouth Bournemouth
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved