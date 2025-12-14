Pep Guardiola retient son souffle : grosse inquiétude concernant Jeremy Doku à Manchester City

Devenu incontournable à Manchester City, Jeremy Doku ne figure pas sur la feuille de match pour le déplacement à Crystal Palace. Une petite blessure est suspectée dans le chef du Diable Rouge.

Mercredi, Manchester City s'est imposé sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des Champions. Sur son côté gauche, Jeremy Doku a réalisé une grande prestation, sans toutefois alimenter son compteur personnel.

Pour sa troisième saison en Angleterre, le Diable Rouge traverse la meilleure forme de sa carrière. Déroutant contre chaque adversaire, il est désormais considéré comme l'un des meilleurs ailiers gauches du monde.

Jeremy Doku pas dans le groupe de Manchester City pour affronter Crystal Palace

Quand il est sur la pelouse, les adversaires sont forcés de réaliser une prise à deux pour l'empêcher de passer, ce qui libère inévitablement de l'espace ailleurs sur le terrain, dont souhaite profiter Pep Guardiola. L'Espagnol l'a déjà dit : le joueur de 23 ans est parfois décisif sans marquer ni délivrer de passe décisive, mais juste grâce à sa présence, qui permet à ses coéquipiers de se mettre en lumière.

Adepte des rotations pour gérer un effectif qui doit briller dans quatre compétitions, Pep Guardiola ne laisse cependant que très peu souffler Jeremy Doku, qui joue tous les matchs, et presque systématiquement jusqu'au bout.

Ce ne sera toutefois pas le cas ce dimanche pour le déplacement à Crystal Palace. En effet, le Diable Rouge ne figure même pas dans le groupe de Manchester City. Une petite blessure, probablement, dont Pep Guardiola donnera davantage de nouvelles après la rencontre.



