La Ligue 1 pourrait se terminer en plein milieu de l'été !

Alors que la LFP est à la recherche d'une solution pour permettre à la Ligue 1 d'aller à son terme, celle-ci pourrait néanmoins se finir en plein milieu de l'été.

Parmi les solutions évoquées pour pallier la situation liée au coronavirus, l'une d'entre elles consisterait à reporter les compétitions européennes pour que celles-ci puissent se dérouler dans leurs intégralités. Il s'agit notamment de l'une des voies envisagées par le football français qui songerait ainsi à reporter les dix rencontres de Ligue 1 restantes pour qu'elles aient lieu au cours de l'été.

Cependant, la question de la chaleur pose problème. En effet, il semble risqué de faire disputer aux joueurs des rencontres de plus de 90 minutes sous des températures dépassant les 30 degrés. Une situation qui poserait d'autant plus de problèmes en ce qui concerne les nombreuses fins de contrat qui interviendront à cette date là...

Pourtant, il semble bien que ce soit le chemin emprunté par la Ligue de Football Professionnel française. En effet, d'après les informations de Foot Mercato, les championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 ne devraient pas reprendre avant le 15 avril et pourraient se finir au-delà du 30 juin. Une information qu'il tiendrait Nathalie Boy de la Tour et Didier Quillot, respectivement présidente et directeur générale de la LFP.