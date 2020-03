Pierrick Capelle vide son sac : "Le manque de discipline du Français"

Le milieu de terrain d'Angers a poussé un coup de gueule.

La semaine dernière, le gouvernement français avait demandé à la population d’éviter les rassemblements, une consigne pas forcément respectée. Et cela a eu le don d'énerver Pierrick Capelle.

"J'ai un peu envie de revendiquer le manque de discipline du Français qui n'est vraiment pas au niveau du monde", a lâché le milieu d’Angers auprès de France Football. "Les Chinois sont extrêmement disciplinés : ça a commencé chez eux, il y a eu confinement, point final, il n'y a pas eu de fioritures. Les Italiens, qui sont beaucoup plus proches que nous, c'est pareil, ils sont confinés, et ça a l'air d'être vachement bien respecté. En fait, j'ai l'impression qu'il faut à chaque fois arriver à un état d'urgence pour se dire 'Ohlala, mince, j'ai le feu aux pieds, il va falloir peut-être que je me barre.' Mais trop tard ! Ça m'agace un peu", a conclu le joueur âgé de 32 ans.