Alen Halilovic optimiste : "Mes plus belles années sont devant moi"

L'ancien Rouche Alen Halilovic a mis un petit temps à s'imposer en Eredivisie, mais est optimiste pour son avenir après plusieurs prêts manqués.

Alen Halilovic (23 ans) était présenté comme l'un des plus grands espoirs du football croate, mais l'ancien espoir du FC Barcelone enchaîne les prêts depuis plusieurs années et a notamment déçu au Standard de Liège. Depuis, l'AC Milan a envoyé le milieu offensif à Heerenveen, où il réalise une saison honnête. "Mes plus belles années sont devant moi", affirme Halilovic à Fox Sports, tout en soulignant la façon dont il a toujours été jugé dans sa carrière.

"Je n'ai jamais été perçu comme "bon". Depuis que j'ai 16 ans, on m'a toujours analysé sans demi-mesure : c'était soit excellent, soit très mauvais" regrette l'ex-Rouche. "Ca a longtemps été difficile pour moi, mais j'ai 23 ans désormais. Je m'en fiche de ce que les autres pensent de moi". Un message clair de la part du talentueux croate ...