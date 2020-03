"Un touché fantastique": de beaux hommages pour Peter Wittingham

On a appris, jeudi, le décès de Peter Whittingham, et ils sont nombreux à lui rendre hommage.

L'ancien médian d'Aston Villa, de Burnley et de Cardiff CIty, notamment, est décédé des suites d'une blessure à la tête. Il laissera de très beaux souvenirs à ceux qui ont croisé son chemin. C'est le cas, notamment, de son ancien coach à Cardiff: "Il avait un touché fantastique", se souvient Russell Slade pour The Guardian.

"Certaines de ses transversales semblaient venir d'ailleurs. Il pouvait vous voir, vous trouver et vous mettre la balle dans la bouche, peu importe la distance. Même quand on jouait mal, je savais que si on obtenait un coup-franc ou un corner, on pourrait faire la différence grâce à sa précision", ajoute-t-il.

Aaron Ramsey, qui a joué avec Peter Wittingham à Cardiff, y va aussi de quelques compliments. "Je suis fier d'avoir joué à tes côtés et je me souviendrai toujours que tu étais là pour faire le show",