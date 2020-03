Un joueur de Schalke 04 appelle au respect du confinement avant de se rendre dans un bar à chicha avec un ami...

Le milieu offensif n'a pas respecté les mesures de confinement imposées par son club et qu'il avait lui-même demandé à respecter quelques heures plus tôt sur les réseaux sociaux.

Amine Harit s’est rendu dans un bar à chicha à Essen dans la nuit de jeudi à vendredi. Il n’était pas seul et l’information a filtré parce que c’est la police est venue mettre fin à la fête, comme l'a rapporté Sport Bild.

Cette escapade a provoqué la colère de Schalke 04, le club de l'international marocain. Le directeur sportif du pensionnaire de Bundesliga, Jochen Schneider a même réagi. "Il est vrai qu’Amine était là avec un ami. C’est une erreur qu’il a maintenant également reconnue. Je lui ai encore une fois rappelé la gravité de la situation actuelle. Dans cette situation de crise grave, les choses qui étaient normales hier ne peuvent plus être tolérées aujourd’hui. Amine est très désolé et cela ne se reproduira plus."

Le joueur âgé de 22 ans avait pourtant appelé au respect du confinement quelques heures plus tôt. Schalke 04 avait diffusé un message vidéo du joueur où il demandait aux gens de rester chez eux. "Nous sommes pour quelques semaines dans une situation difficile. J’espère que tout le monde prend le sujet au sérieux et respecte les recommandations du gouvernement", avait-il expliqué...