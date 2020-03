🎥 Un club anglais illustre la propagation du coronavirus avec... des passes !

Et le club anglais de West Bromwich a trouvé un moyen efficace de le faire en image. Au travers d'une vidéo dans laquelle les joueurs échangent la balle durant un match, le club veut montrer les dangers de la propagation du coronavirus.

"En moyenne, une personne transmet le coronavirus à trois autres. Voici ce qu'il se produit s'il y a dix passes...", écrit le club sur Twitter.

On average one person will pass coronavirus to three others. Here's what happens if that continues for 10 passes…