Marc Grosjean fait le point et souhaiterait que la D1 Amateurs change d'appellation

La pandémie de coronavirus chamboule la planète entière et le monde du football est à l'arrêt. Les différents championnats ne savent toujours pas quand ils vont reprendre.

Si le RFC Seraing et la D1 Amateurs sont à l'arrêt, les joueurs sérésiens continuent de s'entraîner chez eux. "Nous envoyons un programme aux joueurs chaque semaine puis nous faisons le point et un bilan après avoir observé les comptes rendus de chacun", nous confie Marc Grosjean. "Nous faisons face à une situation inédite et dramatique. Il faut faire très attention à soi et aux autres. Le football sera à l'arrêt jusqu'au 1er mai, nous verrons ensuite vers quelle voie nous nous dirigeons", a souligné le coach des Métallos.

Les différents championnats ne savent pas quand et s'ils vont reprendre. Plusieurs scénarii sont à l'étude, c'est le cas en D1 Amateurs comme le rapporte la presse flamande ces derniers jours. En effet, il serait question d'arrêter la compétition et de promouvoir Deinze en D1B et de reléguer Winkel. Seraing ne pourrait dès lors pas disputer le Tour Final. "Nous entendons plusieurs variantes et nous verrons en temps utile. Nous espérons que la compétition pourra continuer car ne pas disputer les playoffs serait une déception étant donné que c'était notre volonté et notre objectif. Mais bon le principal dorénavant, c'est le combat du coronavirus. Les différents clubs aviseront ensuite autour d'une table", a souligné le Liégeois âgé de 56 ans.

Marc Grosjean n'apprécie pas trop le nom de "D1 Amateurs". "Cela n'a aucun sens car nous sommes tout sauf amateurs quand on voit les exigences pour évoluer au sein de cette division, nommée jadis D3. Au niveau des contrats, des stades, des diplômes des entraîneurs et des licences etc...Cela serait bien à l'avenir si on pouvait en changer le nom car c'est réellement dérangeant. Cela ne correspond pas à la réalité. Trouver un sponsor comme pour la D1A (Jupiler Pro League) et la D1B (Proximus League) par exemple", précise l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise.

Le coach des Métallos revient aussi sur le confinement. "Le terrain et le banc me manquent. C'est perturbant mais le plus important est de suivre les consignes et les règles pour battre ce virus. Être coupé des autres est difficile mais il faut le faire. Cette situation permet de réflechir et de faire également le point sur les valeurs et les priorités. J'ose espèrer que la société en tirera les bonnes leçons", a conclu Marc Grosjean.