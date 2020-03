Vers un arrêt définitif en D1 Amateurs ? José Riga n'est pas contre

Le monde du football est à l'arrêt suite à la pandémie de Coronavirus. La D1 Amateurs s'est interrompue de son côté après 24 journées de championnat, Visé occupe la 11ème place du classement avec 30 points au compteur.

Confiné tout comme ses joueurs, José Riga, l'entraîneur de Visé reste en contact avec ses troupes. "Ils ont suivi un programme la semaine dernière et vont suivre le suivant à partir de ce lundi", nous confie le coach des Oies. "Nous ne savons pas quand le championnat va reprendre donc ils doivent rester en bonne forme physique en attendant. Nous ne savons pas dans quelle direction nous allons mais tout le monde est conscient d'une chose, la santé publique prend le dessus sur tout. Le sport et de nombreuses compétitions majeures sont à l'arrêt. Il faut se soumettre aux règles face à cette situation inédite", explique l'ancien coach du Standard.

Alors que l'Union Belge a décidé qu'on ne rejouerait pas de rencontre officielle en Belgique avant le 1er mai, la question de reprendre la compétition au sein des divisions inférieures se pose aussi. En D1 Amateurs, plusieurs clubs ont déjà leur idée, comme le signale la presse flamande. Un scénario qui envisagerait un arrêt définitif du championnat, permettant ainsi à Deinze d'être sacré champion et envoyant Winkel St-Eloois à l'étage inférieur. Il n'y aurait dès lors pas trois descendants ni de barragiste et la D1 Amateurs verrait alors Knokke, Tirlemont et les Francs Borains rejoindre la série la saison prochaine.

"Ce ne serait pas une aberration quand on regarde le classement et les écarts marquants. Deinze, qui compte vingt points d'avance sur le second, merite le titre. Puis Winkel est complètement décroché depuis un moment. Ce serait plutôt logique et ce ne serait pas une mauvaise idée vu les écarts. N'oublions pas que plus des deux tiers de la compétition ont été joués et que nous n'avons pas 200 solutions. Nous verrons bien, nous allons attendre. Si le banc me manque ? Oh que oui, je tourne en rond mais c'est ainsi. Quand je vois les personnes en première ligne qui mettent leur vie en péril pour faire face à cette pandémie, je suis plus qu'admiratif. J'espère que tout cela sera vite derrière nous", a conclu José Riga.