Harry Kane pourrait profiter du retard de la Premier League pour rejouer dès la reprise

Plus de course contre la montre pour Harry Kane : l'Euro 2020 a été reporté et l'Angleterre ne devra pas faire sans son buteur. Le joueur de Tottenham espère cependant rejouer cette saison.

Comme la Belgique, l'Angleterre peut se réjouir du report de l'Euro 2020 pour une raison : l'un de ses cadres, lourdement blessé, ne devra pas prendre de risques et accélérer son processus de revalidation pour la compétition. Harry Kane, blessé depuis le 1er janvier, a gagné un peu de temps dans sa course contre la montre - mais devrait quoi qu'il en soit être fit pour une hypothétique reprise du championnat. "Je ne suis pas loin d'un retour, j'espérerais en temps normal être de retour avec le groupe dans deux à trois semaines", déclare Kane sur le site officiel des Spurs. Du moins, il serait de retour avec le groupe ... si les entraînements étaient autorisés, ce qui n'est pas certain. "Je peux faire à peu près tous les exercices, je me sens bien. C'est une drôle de période, je vais juste continuer à travailler de la maison, en salle de sport".