Les stats folles de Jadon Sancho, qui fête ses 20 ans ce mercredi

La jeune star anglaise du Borussia Dortmund fait partie des joueurs les plus chers du monde et ce n'est pas un hasard.

Il célèbre ses 20 ans aujourd'hui et pourtant, ça fait déjà plusieurs années qu'il brille au plus haut niveau du football européen. Arrivé au Borussia Dortmund en début de saison 2017-2018, Jadon Sancho a rapidement trouvé ses marques: dès sa première saison, il inscrivait son premier but et distribuait ses quatre premières passes décisives en Bundesliga.

Seul Messi fait mieux cette saison

Devenu titulaire indiscutable dès la saison dernière, c'est véritablement cette saison que le jeune Anglais explose avec les Borussen. Avec 14 buts et 16 assists en championnat, il est d'ailleurs l'un des joueurs les plus décisifs du Big Five européen, seul Lionel Messi fait mieux (avec 19 buts et 12 assists en Liga).

Mais c'est sur l'ensemble de la jeune carrière de Jadon Sancho que les stats sont encore plus parlantes: depuis son arrivée en Allemagne, la pépite anglaise a inscrit 27 buts et distillé 33 assists en 4955 minutes de jeu: il est donc décisif toutes les 83 minutes en Bundesliga. Et c'est, entre autre, pour ça qu'il sera l'un des joueurs les plus convoités du prochain mercato estival...