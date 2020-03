Watford met son stade à disposition de la lutte contre le coronavirus : "Nous devons oublier le football pour l'instant"

Alors que le monde continue à être touché de plein fouet, les dons divers, actes de solidarité et d'entraide continuent également d'affluer.

En attente d'une reprise éventuelle, la Premier League reste à l'arrêt. D'après The Guardian, Watford serait disposé à prêter son stade au service de santé publique britannique pour aider dans la lutte contre le coronavirus.

Ainsi, le club de Christian Kabasele aurait généreusement proposé les infrastructures de son enceinte. Le stade de Vicarage Road est voisin à l’hôpital de la ville, et pourrait donc être utilisé comme lieu de stockage de matériel ou encore de recherche ou de formation.

"Nous devons oublier le football pour l'instant",a confié Scott Duxbury le président des Hornets. "Il faut nous concentrer sur le soutien à apporter aux services de santé et, en particulier, à l'hôpital général de Watford. Notre proximité en tant que club de football à côté d'un hôpital nous met dans une position idéale pour offrir notre aide et nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir le personnel et leurs familles."