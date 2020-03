Mikel Arteta se sent mieux et lance un appel: "C'est tout ce que nous pouvons faire"

Il y a moins de deux semaines, le coach d'Arsenal confirmait avoir été testé positif au coronavirus. Mais Mikel Arteta va beaucoup mieux aujourd'hui: "Je me sens complètement rétabli", confirme-t-il dans un entretien vidéo publié par Arsenal sur son site officiel, ce jeudi.

Mais Mikel Arteta a aussi tenu à adresser plusieurs messages. "D'abord, je pense à ceux qui ont perdu des proches et à ceux qui souffrent dans les hôpitaux, qui vivent des moments difficiles et qui sont malades...", insiste-t-il.

"Mais nous devons aussi être particulièrement envers ceux qui s'impliquent pour les autres. Le personnel médical et ceux qui travaillent dans les hôpitaux, mais aussi aux personnes qui s'impliquent dans les services, les personnes qui essayent de nous fournir de la nourriture, tout ce qui est si important pour nous en ce moment."

Et au-delà de ça, le coach d'Arsenal a aussi un message à faire passer à toute la Grande-Bretagne. "Nous ne sommes pas dans la situation dramatique que connaissent d'autres pays, comme l'Espagne, et nous avons encore l'occasion de minimiser les risques", insiste-t-il.

"J'encourage chacun à être responsable, et à rester à la maison autant que possible. C'est la seule chose que nous pouvons faire dans notre position", conclut le coach d'Arsenal.

