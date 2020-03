Officiel : 'Mo' Messoudi raccroche les crampons

Malgré la promotion, Mohamed Messoudi n'évoluera pas à l'échelon supérieur avec son club le Lyra-Lierse (D3 Amateurs), et met fin à sa carrière de joueur.

Leader de sa série, le Lyra-Lierse a été couronné champion suite à la décision d'arrêter la saison en cours pour les séries amateurs.

"Bien sûr, nous aurions préféré célébrer ce titre sur le terrain et avec nos fans", déclarait 'Mo' Messoudi à Het Laatste Nieuws.

"Mais je pense que nous le méritons vu notre saison. Et pour ma part, ma carrière de joueur s'arrête ici. J'avais évoqué au préalable que j'arrêterais après cette saison. Je me tiendrai donc à cela", confiait le joueur formé au Beerschot.

Le médian s'était offert un dernier défi à 35 ans, après avoir été laissé libre par le Beerschot l'été dernier. Le joueur avait alors exprimé son souhait de jouer encore au moins un an et surtout de retrouver le plaisir dans un club avec une vraie atmosphère et une saine ambition sportive.

Avant cela, l'Anversois était passé par Willem II, Courtrai, La Gantoise, OHL, Zulte Waregem et le Raja Casablanca avant son retour au Beerschot.