Décès d'un jeune joueur de l'Atlético Madrid

Le club madrilène a annoncé la triste nouvelle ce samedi.

L’Atlético Madrid a annoncé le décès de Christian Minchola, âgé de seulement 14 ans. Le club madrilène n’a pas précisé les circonstances de la mort de son jeune joueur alors que l’Espagne est frappée de plein fouet par la pandémie de coronavirus (plus de 5 600 morts).

Le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, a présenté ses condoléances à la famille de Christian Minchola au nom de l’ensemble du club. "Nous sommes choqués par la triste nouvelle de la mort de notre joueur et regrettons profondément sa perte. L’Atlético de Madrid et toute la famille de l’Atlético sont aux côtés de la famille et des amis de Christian dans ces moments de grande douleur", a-t-il dit dans un communiqué publié sur le site officiel du club.

Le PDG de l’Atlético, Miguel Angel Gil, a annoncé que le drapeau du club flottera en berne du côté du Wanda Metropolitano à partir de ce samedi.