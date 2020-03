Rio Ferdinand veut annuler la saison et fait réagir les supporters des Reds à Liverpool : "Je préfère la santé des gens au profit personnel"

En Angleterre aussi, les gens débattent sur le sujet de savoir si la compétition doit continuer ou non. Et si cela devait arriver, qu'en est-il des relégués et surtout du champion ?

Pour la première fois depuis 30 ans, Liverpool est sur le point de remporter la Premier League. En fait, elle a déjà le titre en poche, car Manchester City a encore 25 points à rattraper sur les Reds et pour eux, il ne reste que 30 points à gagner. En d'autres termes, Liverpool est à deux victoires du titre. Critique des fans de Liverpool Deux victoires qu'ils ne pourront pas obtenir si la compétition est interrompue. Rio Ferdinand, une légende à Manchester United, était déjà impopulaire auprès des fans de Liverpool et cela ne s'est pas amélioré. Il pense que la saison devrait être définitivement arrêtée, ce qui a suscité d'énormes critiques. Je pense à la santé des gens et à l'intérêt public, pas au gain personnel. Ferdinand assume ses propos : "Le football est et reste un jeu et nous devons maintenant regarder la situation dans son ensemble. Nous serons dans cette situation pendant quelques semaines encore. Beaucoup de gens me blâment parce que je ne voudrais pas que le titre aille à Liverpool", a expliqué l'ancien défenseur au journal Metro. "Si mon équipe était dans cette situation, je penserais à la santé des gens et à l'intérêt public. Pas au gain personnel. Il en va de même pour les promus, les relégués et les équipes qualifiées pour l'Europe", a-t-il déclaré.