Tottenham autorise deux joueurs à rejoindre leur pays

Tottenham a annoncé sur son site officiel avoir donné l'autorisation à Son et à Bergwijn de rentrer respectivement en Corée du Sud et au Pays-Bas.

Le Coréen a reçu l'autorisation de rejoindre son pays avec ses parents pour des raisons personnels. Son devra observer quatorze jours de quarantaine en Corée du Sud. Pour rappel, le joueur s'était fracturé le bras et sa fin de saison était déjà compromise.

De son côté, Steven Bergwijn retourne au Pays-Bas pour assister à la naissance de son premier fils. Le Néerlandais était lui aussi blessé.

Actuellement, la Premier League n'est pas prête de reprendre. La compétition est d'ailleurs suspendue jusqu'au 30 avril.

