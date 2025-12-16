Le Standard dans le top 6, un miracle ? Les Rouches sont à douze matchs d'une première historique

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Le Standard dans le top 6, un miracle ? Les Rouches sont à douze matchs d'une première historique
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard!

Après dix-huit rencontres de championnat, le Standard occupe la sixième place... malgré une différence de buts négative. Si cela se confirme, les Rouches deviendraient la première équipe à se qualifier pour les Champions Play-Offs en ayant concédé plus de buts qu'elle n'en a marqués.

Avec huit défaites en dix-huit matchs, le Standard réussit l’exploit de se maintenir à la sixième place de la phase classique à l’entrée de l’hiver. Les Rouches sont toutefois à égalité avec Genk et ne comptent qu’un point d’avance sur un trio composé de l’Antwerp, de La Gantoise et de Zulte.

Depuis le début de la saison, les joueurs de Mircea Rednic, puis de Vincent Euvrard, se sont montrés particulièrement irréguliers. De bonnes prestations, comme contre Genk, l’Antwerp, Charleroi ou à Malines, suivies de gros passages à vide, contre le Cercle, La Gantoise, Dender et Louvain.

Le Standard dans le top 6 malgré une différence de buts négative

Quoi qu’il en soit, les Rouches occupent la sixième place, et le calendrier très corsé qui les attend après le Nouvel An ne semble pas les effrayer. Cette année encore, comme les précédentes, le Standard joue parfaitement les transitions pour prendre des points dans les gros matchs, mais tombe dans le piège de presque toutes les équipes de la colonne de droite.

Relativement bien organisés de manière générale, malgré quelques trous incompréhensibles à certains moments, les Rouches pêchent surtout offensivement, comme la saison dernière. Ils n’ont inscrit que 16 buts en 18 rencontres de championnat et en ont concédé 21.


Le Standard affiche donc une différence de buts de -5, ce qui le placerait… à la 12e place si c’était ce critère qui définissait le classement, à égalité avec la RAAL. Le Matricule 16 est en tout cas à douze matchs d’un sacré exploit : jamais une équipe ne s’est qualifiée pour les Champions Play-Offs avec une différence de buts négative à l’issue de la phase classique.

Commentaire
Jupiler Pro League
Standard

