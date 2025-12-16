Après Leko et Still : nouveau transfert entre La Gantoise et le Club de Bruges

La semaine dernière, Ivan Leko et son adjoint Nicolas Still ont quitté La Gantoise pour le Club de Bruges. Matthias Bernaert, limogé par les Blauw & Zwart en même temps que Nicky Hayen, fait le chemin inverse.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Lundi dernier, le Club de Bruges a démis Nicky Hayen de ses fonctions d’entraîneur et l’a remplacé par Ivan Leko, qui a directement été mis dans le vif du sujet avec la réception d’Arsenal deux jours plus tard en Ligue des Champions.

L’entraîneur croate n’est pas arrivé seul en Venise du Nord, puisqu’il a pris avec lui Nicolas Still, son adjoint. Privée de son staff, La Gantoise s’est finalement tournée vers Rik de Mil, en provenance de Charleroi.

L'analyste vidéo de Nicky Hayen file à La Gantoise

Le Club de Bruges a souhaité donner à Ivan Leko la possibilité de constituer son propre staff et n’a pas seulement limogé Nicky Hayen. L’entraîneur des gardiens, Wouter Biebauw, et l’analyste vidéo, Matthias Bernaert, ont également été remerciés.

Ce dernier n’est cependant pas resté sans club longtemps. Selon nos confrères de Het Gazet van Antwerpen, il fait le chemin inverse et rejoint le staff de Rik de Mil à La Gantoise, où il avait déjà officié chez les U15 en 2019.

Il aura du pain sur la planche, puisque les Buffalos n’affichent pour l’instant rien de rassurant et ont encore été battus par l’Antwerp le week-end dernier. Il vivra en tout cas un véritable baptême du feu, puisque le prochain adversaire de La Gantoise n’est autre que… le Club de Bruges.