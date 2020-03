Olivier Giroud a "tout fait" pour quitter Chelsea et aurait pu devenir la doublure d'un Diable

Olivier Giroud a vécu une saison très difficile à Chelsea, laissé en tribunes à de nombreuses reprises par Frank Lampard qui faisait confiance à Tammy Abraham.

Même en tant que n°2, le Français était parfois devancé par Michy Batshuayi. Résultat : Olivier Giroud a fait des pieds et des mains pour quitter Chelsea. "Je me suis vu loin de Chelsea, j'ai vu six mois compliqués arriver pour moi", reconnaît-il sur TF1. "Je voulais changer de décor et j'ai tout fait pour quitter Chelsea, mais ça ne s'est finalement pas fait".

Giroud aurait pu devenir la doublure d'un autre Diable Rouge : l'Inter Milan d'Antonio Conte le voulait. "Tout le monde sait que le projet le plus intéressant était l'Inter, mais la Lazio et Tottenham me voulaient aussi. Mais je ne pouvais partir que s'ils trouvaient un remplaçant", explique le Français. "J'espérais toujours partir le 31 janvier ...".