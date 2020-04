Coronavirus : bonne nouvelle pour Eliaquim Mangala et les joueurs de Valence

Eliaquim Mangala faisait partie des joueurs testés positifs le 16 mars dernier.

Après deux semaines d'isolement et des nouveaux tests, les dix joueurs (dont l'ancien joueur du Standard Eliaquim Mangala) et membres du staff ne sont plus porteurs du virus, rapporte Marca.

Une bonne nouvelle quand on sait que 35% de l'équipe avaient été testés positifs.

Les personnes infectées auraient été contaminées lors du huitième de finale face à l'Atalanta Bergame. Le match s'était déroulé à Milan le 19 février dernier alors que la région était touchée par le virus.