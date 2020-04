Premier League : le syndicat des joueurs s'oppose à la baisse des salaires

La pandémie de coronavirus frappe de plein fouet la planète entière et le monde du football est à l'arrêt.

Cette information commence à faire du bruit en Angleterre. À l’heure où les difficultés économiques pointent le bout de leur nez dans cette crise, le principal syndicat de joueurs (plus de 4000 membres à travers l’Angleterre et le Pays de Galles) refuse pour le moment la baisse ou le report des salaires que les clubs veulent imposer.

"Le syndicat doit d’abord vérifier et s’assurer des difficultés financières certaines de l’employeur avant de pouvoir décider d’une baisse ou d’un report", explique Gordon Taylor, le président de la PFA, qui a surtout peur de voir les joueurs les moins bien rémunérés être à la merci d’une situation précaire. "Il faut un véritable audit des comptes club par club et soumettre la proposition aux joueurs individuellement. (…) On ne peut pas leur imposer la chose sans considération ni nuance."