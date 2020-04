Alessandro Del Piero place un Diable Rouge parmi les meilleurs joueurs du monde

L'ancienne gloire du football italien est charmée par les prestations du maître à jouer de Manchester City.

Champion du monde avec la Squadra Azzura en 2006, vainqueur de la Ligue des Champions en 1996 et champion d'Italie à six reprises avec la Juve (deux autres sacres ont été annulés), Alessandro Del Piero fait partie des grandes gloires du football italien du 21e siècle. Et il reste un observateur attentif et passionné du football européen.

Et quand on lui demande quels sont les joueurs le font vibrer, il évoque notamment un Diable Rouge: "En plus des monstres sacrés que sont Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Neymar, qui attirent toute l'attention, il y a des joueurs qui ont une profondeur incroyable, comme Kevin De Bruyne. Je place ces quatre-là devant tous les autres", explique-t-il à Sky Sports. Un sacré compliment pour KDB, éboulissant avec City cette saison.