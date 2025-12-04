Brandon Mechele agacé par les critiques sur le Club de Bruges : "Ici, c'est la crise à chaque défaite"

Visé par certaines critiques dans le nord du pays, le Club de Bruges s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, ce mercredi soir. Après la rencontre, Brandon Mechele a répondu de manière assez sèche à ces critiques, tandis que Nicky Hayen est resté plus mesuré.

Le Club de Bruges s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique en s'imposant à Louvain, mercredi soir. De quoi calmer un début de tempête en Venise du Nord, où les Blauw & Zwart sont visés par des critiques extérieures depuis quelques semaines.

Présent en zone mixte après la rencontre, Brandon Mechele a déclaré qu'il ne trouvait pas ces critiques justifiées. "Non. Bon, bien sûr, on peut toujours mieux faire. Mais quand le moindre détail est amplifié par les médias, ça prend trop d’ampleur. Ensuite, la critique vient de l’extérieur. Il y a des progrès dans notre jeu, et c’est sur ça qu’on doit se concentrer."

"On ne doit pas se préoccuper de ce que vous aimez écrire ou des sujets dont vous aimez parler", a-t-il ajouté. "Être sous pression, c’est le Club de Bruges. Si tu perds une fois, les médias te sautent immédiatement dessus. Nous, on continue à travailler. C’est une victoire importante. La Coupe est un objectif, et nous passons un tour de plus."

Brandon Mechele n'a pas apprécié les critiques, Nicky Hayen se montre plus mesuré

Dans plusieurs quotidiens du nord du pays, le mot "crise" a été évoqué après les défaites contre Anderlecht et l'Antwerp, ainsi que la lourde claque reçue au Sporting CP en Ligue des Champions. "Tu perds un match en Ligue des Champions et un en championnat, et tout de suite, c’est la crise. C’est ce que vous dites ou écrivez. Nous, on n’y pense pas. Nous faisons simplement de notre mieux chaque jour pour progresser. La saison est encore longue, et nous faisons du bon travail."

De son côté, Nicky Hayen a réagi aux critiques de façon plus mesurée. "La semaine dernière, on a beaucoup parlé de nous de manière négative. Moi, je reste très lucide. Quand c'est positif, on écrit aussi beaucoup de choses positives à notre sujet. Alors je peux accepter qu'on nous mette parfois en lumière de manière négative. On joue beaucoup de matches, et il y a eu un enchaînement de plusieurs événements."

"On doit gagner chaque match. Pour moi, le plus important, c’est de voir une équipe qui veut gagner. Je suis en contact permanent avec la direction. On discute de tout. Je n’ai pas eu le sentiment qu’il y avait une pression supplémentaire, parce que la direction connaît très bien la situation et la gère très bien", a conclu l'entraîneur du Club de Bruges.