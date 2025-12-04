Brandon Mechele agacé par les critiques sur le Club de Bruges : "Ici, c'est la crise à chaque défaite"

Brandon Mechele agacé par les critiques sur le Club de Bruges : "Ici, c'est la crise à chaque défaite"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Visé par certaines critiques dans le nord du pays, le Club de Bruges s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, ce mercredi soir. Après la rencontre, Brandon Mechele a répondu de manière assez sèche à ces critiques, tandis que Nicky Hayen est resté plus mesuré.

Le Club de Bruges s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique en s'imposant à Louvain, mercredi soir. De quoi calmer un début de tempête en Venise du Nord, où les Blauw & Zwart sont visés par des critiques extérieures depuis quelques semaines.

Présent en zone mixte après la rencontre, Brandon Mechele a déclaré qu'il ne trouvait pas ces critiques justifiées. "Non. Bon, bien sûr, on peut toujours mieux faire. Mais quand le moindre détail est amplifié par les médias, ça prend trop d’ampleur. Ensuite, la critique vient de l’extérieur. Il y a des progrès dans notre jeu, et c’est sur ça qu’on doit se concentrer."

"On ne doit pas se préoccuper de ce que vous aimez écrire ou des sujets dont vous aimez parler", a-t-il ajouté. "Être sous pression, c’est le Club de Bruges. Si tu perds une fois, les médias te sautent immédiatement dessus. Nous, on continue à travailler. C’est une victoire importante. La Coupe est un objectif, et nous passons un tour de plus."

Brandon Mechele n'a pas apprécié les critiques, Nicky Hayen se montre plus mesuré

Dans plusieurs quotidiens du nord du pays, le mot "crise" a été évoqué après les défaites contre Anderlecht et l'Antwerp, ainsi que la lourde claque reçue au Sporting CP en Ligue des Champions. "Tu perds un match en Ligue des Champions et un en championnat, et tout de suite, c’est la crise. C’est ce que vous dites ou écrivez. Nous, on n’y pense pas. Nous faisons simplement de notre mieux chaque jour pour progresser. La saison est encore longue, et nous faisons du bon travail."

Lire aussi… Des images que l'on n'aime pas voir : des nouvelles de la blessure de Roméo Vermant, victime d'un gros chocDe son côté, Nicky Hayen a réagi aux critiques de façon plus mesurée. "La semaine dernière, on a beaucoup parlé de nous de manière négative. Moi, je reste très lucide. Quand c’est positif, on écrit aussi beaucoup de choses positives à notre sujet. Alors je peux accepter qu’on nous mette parfois en lumière de manière négative. On joue beaucoup de matches, et il y a eu un enchaînement de plusieurs événements."

"On doit gagner chaque match. Pour moi, le plus important, c’est de voir une équipe qui veut gagner. Je suis en contact permanent avec la direction. On discute de tout. Je n’ai pas eu le sentiment qu’il y avait une pression supplémentaire, parce que la direction connaît très bien la situation et la gère très bien", a conclu l'entraîneur du Club de Bruges.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
FC Bruges
OH Louvain
Nicky Hayen
Brandon Mechele

Plus de news

Des images que l'on n'aime pas voir : des nouvelles de la blessure de Roméo Vermant, victime d'un gros choc

Des images que l'on n'aime pas voir : des nouvelles de la blessure de Roméo Vermant, victime d'un gros choc

08:00
"25 millions sera peut-être une modique somme" : un joueur de Pro League a tapé dans l'œil de l'AC Milan

"25 millions sera peut-être une modique somme" : un joueur de Pro League a tapé dans l'œil de l'AC Milan

12:40
Le chemin le plus court vers... un titre commence vraiment ce soir pour Anderlecht

Le chemin le plus court vers... un titre commence vraiment ce soir pour Anderlecht

12:20
Steven Defour est sévère : "C'est une erreur du Club de Bruges"

Steven Defour est sévère : "C'est une erreur du Club de Bruges"

22:02
Après la qualification, un nouveau gros coup de boost pour l'Antwerp ? Ce jeudi sera crucial au Bosuil

Après la qualification, un nouveau gros coup de boost pour l'Antwerp ? Ce jeudi sera crucial au Bosuil

12:20
"Les clubs ne sont plus payés" : la Pro League s'adresse aux supporters et détaille la situation avec DAZN

"Les clubs ne sont plus payés" : la Pro League s'adresse aux supporters et détaille la situation avec DAZN

11:20
Olivier Renard doit-il renforcer ce secteur ? Besnik Hasi dispose de solutions, mais aucune ne paraît idéale Analyse

Olivier Renard doit-il renforcer ce secteur ? Besnik Hasi dispose de solutions, mais aucune ne paraît idéale

11:40
Né à Bruxelles et formé en Belgique, ce binational n'hésite pas : "Je veux jouer avec le Maroc"

Né à Bruxelles et formé en Belgique, ce binational n'hésite pas : "Je veux jouer avec le Maroc"

12:00
Thorsten Fink dévoile son plan pour affronter Anderlecht

Thorsten Fink dévoile son plan pour affronter Anderlecht

11:00
Après la Coupe, la Pro League reprend ses droits : voici les arbitres désignés pour la 17e journée

Après la Coupe, la Pro League reprend ses droits : voici les arbitres désignés pour la 17e journée

09:30
Va-t-il prolonger son contrat à l'AC Milan ? La décision d'Alexis Saelemaekers est prise

Va-t-il prolonger son contrat à l'AC Milan ? La décision d'Alexis Saelemaekers est prise

10:30
Christian Benteke de retour en Belgique ? Son frère, Jonathan, répond et ne pourrait pas être plus clair

Christian Benteke de retour en Belgique ? Son frère, Jonathan, répond et ne pourrait pas être plus clair

09:00
Victoire au scénario rocambolesque pour le Bayern de Vincent Kompany, qualifié dans la douleur en DFB Pokal

Victoire au scénario rocambolesque pour le Bayern de Vincent Kompany, qualifié dans la douleur en DFB Pokal

10:00
Pas de faux pas pour Bruges et La Gantoise en Coupe de Belgique

Pas de faux pas pour Bruges et La Gantoise en Coupe de Belgique

23:00
Charleroi récupère son capitaine, Anderlecht perd Kana : les compositions probables des Zèbres et des Mauves

Charleroi récupère son capitaine, Anderlecht perd Kana : les compositions probables des Zèbres et des Mauves

08:30
L'Union soulagée : "Si on avait été éliminés par Zulte Waregem après avoir perdu à Anderlecht..." Réaction

L'Union soulagée : "Si on avait été éliminés par Zulte Waregem après avoir perdu à Anderlecht..."

07:20
🎥 Amadou Onana buteur, Matz Sels solide et plusieurs anciens de Pro League décisifs en Premier League

🎥 Amadou Onana buteur, Matz Sels solide et plusieurs anciens de Pro League décisifs en Premier League

07:40
Peter Maes aimerait faire son grand retour : "L'Opération Mains Propres, c'est du passé"

Peter Maes aimerait faire son grand retour : "L'Opération Mains Propres, c'est du passé"

06:30
Thomas Meunier a une idée en tête pour sa fin de carrière : "Ce serait la cerise sur le gâteau"

Thomas Meunier a une idée en tête pour sa fin de carrière : "Ce serait la cerise sur le gâteau"

07:00
L'initiative originale du RSC Anderlecht, qui s'ancre au centre de Bruxelles

L'initiative originale du RSC Anderlecht, qui s'ancre au centre de Bruxelles

23:30
Patris dans un jour sans, Zorgane métronome de la deuxième mi-temps : les notes de l'Union

Patris dans un jour sans, Zorgane métronome de la deuxième mi-temps : les notes de l'Union

23:15
Le héros d'Istanbul est de retour : l'Union joue à se faire peur mais verra les quarts de finale

Le héros d'Istanbul est de retour : l'Union joue à se faire peur mais verra les quarts de finale

22:26
Vers un retour fracassant ? Christian Benteke cité dans deux clubs de Pro League !

Vers un retour fracassant ? Christian Benteke cité dans deux clubs de Pro League !

22:30
🎥 Victoire du Real Madrid, arrêt fulgurant de Thibaut Courtois et superbe but de Mbappé

🎥 Victoire du Real Madrid, arrêt fulgurant de Thibaut Courtois et superbe but de Mbappé

21:41
"Notre saison commence mi-septembre" : voilà décembre et Ivan Leko n'a pas encore la formule

"Notre saison commence mi-septembre" : voilà décembre et Ivan Leko n'a pas encore la formule

20:40
Un coach belge pourrait prendre la porte si ses résultats ne s'améliorent pas vite

Un coach belge pourrait prendre la porte si ses résultats ne s'améliorent pas vite

21:20
Stijn Stijnen en a assez : le Patro Eisden réagit et dénonce le traitement que subit son entraîneur

Stijn Stijnen en a assez : le Patro Eisden réagit et dénonce le traitement que subit son entraîneur

21:00
Une tuile et une bonne nouvelle pour Nicky Hayen avant le déplacement à Louvain

Une tuile et une bonne nouvelle pour Nicky Hayen avant le déplacement à Louvain

13:40
Anderlecht très prudent face au joueur qu'il a lui-même formé : "Son développement est impressionnant"

Anderlecht très prudent face au joueur qu'il a lui-même formé : "Son développement est impressionnant"

20:00
1
Thomas Meunier veut filer un coup de pouce à l'Union : "Je l'ai promis à mon ami Guillaume François"

Thomas Meunier veut filer un coup de pouce à l'Union : "Je l'ai promis à mon ami Guillaume François"

20:20
Mis au placard par Besnik Hasi, le premier transfert d'Olivier Renard attire beaucoup d'intérêt

Mis au placard par Besnik Hasi, le premier transfert d'Olivier Renard attire beaucoup d'intérêt

19:30
Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ?

Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ?

18:40
1
Un blessé supplémentaire au Standard : "Il traîne ça depuis des semaines"

Un blessé supplémentaire au Standard : "Il traîne ça depuis des semaines"

18:20
Il avait redressé l'Olympic Charleroi : Arnauld Mercier licencié... après une victoire

Il avait redressé l'Olympic Charleroi : Arnauld Mercier licencié... après une victoire

19:00
"Personne n'a triché, on a tout donné" : Timothé Nkada répond aux supporters du Standard

"Personne n'a triché, on a tout donné" : Timothé Nkada répond aux supporters du Standard

17:30
1
🎥 Enzo Sternal régale, Yasin Özcan revit : Anderlecht se paye Manchester United

🎥 Enzo Sternal régale, Yasin Özcan revit : Anderlecht se paye Manchester United

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 05/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 06/12 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 06/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 06/12 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 07/12 Standard Standard
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved