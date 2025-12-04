Une seule grande absence : voici la liste des joueurs d'Anderlecht pour affronter Genk

Anderlecht se rend ce jeudi à la Cegeka Arena pour affronter le KRC Genk en Coupe de Belgique. Les Mauves espèrent y décrocher une place en quarts de finale, mais devront le faire sans l'un de leurs pions importants.

Anderlecht affrontera le KRC Genk ce jeudi soir. Les Bruxellois se rendront à la Cegeka Arena, où ils tenteront d’obtenir un ticket pour les quarts de finale de la Croky Cup.

Ce jeudi, le club a déjà annoncé sa sélection. Besnik Hasi emmène 22 joueurs dans le Limbourg, sans véritable grande surprise. La seule absence notable est celle de Marco Kana.

Anderlecht se rendra à Genk sans Marco Kana

Le défenseur a subi une blessure à la cheville contre l’Union, ce qui l’éloignera des terrains pendant quatre à six semaines. Besnik Hasi doit désigner un remplaçant.

Mais l’entraîneur anderlechtois n’a pas besoin de chercher bien loin. Il devrait très probablement opter pour Killian Sardella. Celui-ci peut évoluer comme défenseur central, mais devra remplacer la révélation mauve et blanche de la première partie de saison. Une mission délicate.

La sélection complète : Coosemans, Kikkenborg, Imbrechts — Camara, Maamar, Sardella, Hey, Ilic, Augustinsson, Ndiaye — De Cat, Saliba, Llansana, Hazard, Stroeykens, Verschaeren, Degreef — Bertaccini, Angulo, Cvetkovic, Vazquez, Kanaté.

Suis KRC Genk - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 05/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 06/12 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 06/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 06/12 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 07/12 Standard Standard
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
