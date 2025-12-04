Une seule grande absence : voici la liste des joueurs d'Anderlecht pour affronter Genk

Anderlecht se rend ce jeudi à la Cegeka Arena pour affronter le KRC Genk en Coupe de Belgique. Les Mauves espèrent y décrocher une place en quarts de finale, mais devront le faire sans l'un de leurs pions importants.

Anderlecht affrontera le KRC Genk ce jeudi soir. Les Bruxellois se rendront à la Cegeka Arena, où ils tenteront d’obtenir un ticket pour les quarts de finale de la Croky Cup.

Ce jeudi, le club a déjà annoncé sa sélection. Besnik Hasi emmène 22 joueurs dans le Limbourg, sans véritable grande surprise. La seule absence notable est celle de Marco Kana.

Anderlecht se rendra à Genk sans Marco Kana

Le défenseur a subi une blessure à la cheville contre l’Union, ce qui l’éloignera des terrains pendant quatre à six semaines. Besnik Hasi doit désigner un remplaçant.

Mais l’entraîneur anderlechtois n’a pas besoin de chercher bien loin. Il devrait très probablement opter pour Killian Sardella. Celui-ci peut évoluer comme défenseur central, mais devra remplacer la révélation mauve et blanche de la première partie de saison. Une mission délicate.

Lire aussi… Olivier Renard doit-il renforcer ce secteur ? Besnik Hasi dispose de solutions, mais aucune ne paraît idéale›La sélection complète : Coosemans, Kikkenborg, Imbrechts — Camara, Maamar, Sardella, Hey, Ilic, Augustinsson, Ndiaye — De Cat, Saliba, Llansana, Hazard, Stroeykens, Verschaeren, Degreef — Bertaccini, Angulo, Cvetkovic, Vazquez, Kanaté.