"25 millions sera peut-être une modique somme" : un joueur de Pro League a tapé dans l'œil de l'AC Milan

Habitué des passes décisives, Konstantinos Karetsas a inscrit son premier but de la saison avec le Racing Genk en Europa League, contre Bâle. Le jeune talent grec a marqué au meilleur moment.

La semaine dernière, le Racing Genk a signé sa troisième victoire en Europa League face au FC Bâle. Avec 10 points sur 15, les Limbourgeois sont neuvièmes de la phase de ligue et peuvent prétendre à une place dans le top 8.

Habitué des passes décisives (il en compte neuf cette saison), Konstantinos Karetsas avait inscrit son premier but de la saison d'une superbe manière, pour faire 2-0 juste avant la pause. Le jeune Grec a frappé au meilleur moment, car des représentants de plusieurs grands clubs européens étaient présents dans les tribunes de la Cegeka Arena.

L'un d'eux est particulièrement tombé sous le charme du Grec de 18 ans. La Gazzetta dello Sport écrit que Konstantinos Karetsas a tapé dans l'œil de l'AC Milan, qui souhaite désormais tout faire pour le recruter.

L'AC Milan est sous le charme de Konstantinos Karetsas

"Parfois, certains signes semblent prédestinés. Konstantinos Karetsas n'avait pas encore marqué cette saison. Milieu offensif évoluant principalement à droite, il est plus habitué à faire marquer qu'à inscrire lui-même des buts. Le match contre Bâle était l'exception qui confirme la règle. Mais quel était donc ce signe du destin ? C'est simple : le 27 novembre, à la Cegeka Arena, un représentant de l'AC Milan était présent, venu spécialement en Belgique pour le rencontrer", écrit le quotidien italien.

"Le rapport écrit sur le jeune joueur de Genk, âgé de 18 ans, était très positif, et pas seulement grâce à son but spectaculaire, digne d'une action d'Alessandro Del Piero, même s'il s'agissait d'une frappe du gauche. Malgré sa taille et son physique frêle, il peut jouer à un rythme effréné et excelle dans les duels, grâce à sa vitesse dans les petits espaces. Ce n'est pas le genre de joueur dont les Rossoneri peuvent immédiatement tirer profit – où le placerait-on dans le 3-5-2 d'Allegri ? – mais son talent est tel que l'AC Milan veut anticiper la concurrence."

Toujours selon la Gazzetta dello Sport, le club lombard serait donc décidé à prochainement passer à l'action. Genk demanderait au minimum 25 millions d'euros pour le libérer. "Aujourd'hui, cela peut paraître une somme considérable. Demain, ce ne sera peut-être qu'une modique somme", conclut le quotidien italien.