"Il faut nous voir comme on est" : Arthur Theate fait passer un message à la presse avant le Mondial 2026

Photo: © photonews
Arthur Theate devrait être dans le groupe de la Belgique lors d'un Mondial pour la seconde fois l'été prochain. L'international belge s'est exprimé sur ce tournoi et fait passer un message à la presse.

Il rêve évidemment du sacre : "Remporter la Coupe du Monde, oui évidemment, si c'est le cas, ce serait incroyable. Mais oui y a quelque chose à faire."

"J'espère que tout le monde sera derrière nous parce qu'on le mérite et tous les joueurs sont fiers de représenter le pays. On espère avoir tout le pays derrière nous," poursuit le défenseur central dans l'émission PLB Club.

Un message à la presse

Arthur Theate a ensuite tenu à adresser un message aux médias : "En ce qui concerne la presse, j'ai envie de faire une petite parenthèse, il ne faut pas nous faire plus beaux ou plus moches que ce qu'on est. Il faut nous voir comme on est, tel qu'on est."

"On est toujours fiers de représenter notre pays. Soyez derrière nous, on peut peut-être faire quelque chose de beau," conclut le joueur de Francfort. Désormais une véritable pièce maîtresse de la défense belge, Arthur Theate espère réaliser quelque chose de beau avec la Belgique. Le Mondial démarrera le 11 juin prochain et s'étendra jusqu'au 19 juillet pour la finale.

Ce vendredi, les Diables Rouges connaîtront d'ailleurs leurs adversaires en phase de groupe du prochain mondial. Cet événement sera à suivre en direct et gratuitement.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

