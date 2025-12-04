"C'est normal" : Rik De Mil réagit au communiqué des Storm Ultras

Les supporters du Sporting de Charleroi ont fait passer un message avant le match de Coupe de ce jeudi soir contre Malines. Rik De Mil y a réagi en conférence de presse ce mercredi.

Les supporters des Zèbres attendent évidemment une qualification de leur équipe en quarts de finale de la Coupe de Belgique. Ce sera la première fois depuis trois années que le Mambourg accueillera un match dans cette compétition. Au tout précédent, le Sporting de Charleroi avait éliminé le RFC Liège dans un stade de Rocourt bouillant (0-1).

Dans leur communiqué, les Storm Ultras ont tenu à souligner l'importance de cette rencontre contre Malines. Ils ont notamment pointé plusieurs points sensibles comme un manque de constance.

Rik De Mil a été interrogé en conférence de presse suite à ce message des Ultras : "On a déjà dit qu'on veut gagner chaque match. En Coupe, c'est totalement différent qu'en championnat. J'ai vu le signal des supporters, c'est surtout qu'ils sont là pour nous soutenir. Ils veulent qu'on se donne à fond, ce qui est normal."

Une bonne mentalité

"On se bat et travaille très bien. La mentalité dans le noyau est top. On prend moins de buts. Il faut juste améliorer certaines qualités comme l'efficacité," conclut-il ensuite à ce sujet.

Ce match sera à suivre en direct ce jeudi soir à 20h30. À noter que les supporters malinois, qui avaient dans un premier temps décidé de boycotter le déplacement, seront finalement bien de la partie.