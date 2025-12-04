Les supporters du RFC Liège mis à l'honneur pour leur fair-play

Le RFC Liège a été récompensé aux Fair Play Panathlon Awards. Une nouvelle distinction qui récompense le joli geste des supporters sang et marine envers Brent Stevens.

En fin de saison dernière, le penalty stoppé par Brent Stevens, jeune gardien du Jong Genk, lors de son premier match professionnel, quelques jours après le décès de son père, avait fait parler à l'international. Pour rappel, le portier avait été salué par les supporters sang et marine, en guise de soutien suite au décès de son père, après avoir arrêté le penalty.

Cette image était inévitablement l'une des plus fortes et belles dans le football belge la saison passée. Cela avait dépassé le cadre de la Belgique, de nombreux médias internationaux ont commencé à parler de cette histoire.

Primé aux Fair Play Panathlon Awards

Le RFC Liège a de nouveau été récompensé suite à ce geste fair-play. En effet, les supporters ont été primés lors de la 12e édition des Fair Play Panathlon Awards, rapporte le club.

Les supporters ont été primés "pour leurs valeurs de respect et d'esprit sportif" écrit le RFC Liège. "Nous adressons encore toutes nos félicitations à nos supporters !" ajoute le club liégeois.

Depuis cette histoire, Brent Stevens est déjà revenu une fois à Rocourt. Il était dans les cages lors de la défaite 5-0 des Limbourgeois face aux Sang et Marine. Il avait d’ailleurs été une nouvelle fois applaudi par les supporters du Matricule 4.