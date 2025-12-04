"Je suis un ancien défenseur et je connais bien ça" : Vincent Kompany se montre critique envers l'arbitrage

Le Bayern de Vincent Kompany s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne ce mercredi soir. Vincent Kompany fait le point sur cette rencontre après ce nouveau succès.

C'est avec un scénario quelque peu rocambolesque que les Munichois se sont imposés face à l'Union Berlin : l'équipe de la capitale allemande a planté deux buts contre son camp et a inscrit deux penaltys. Le score a finalement été de 2-3 en faveur des Bavarois.

Vincent Kompany est satisfait du visage montré par ses hommes dans l'ensemble : "Je pense que nous avons fait beaucoup de bonnes choses en première mi-temps. La seconde mi-temps a été un combat : nous avons bien défendu sur leurs phases arrêtées et nous sommes malchanceux sur le penalty."

Vincent Kompany critique l'arbitrage

Harry Kane a concédé un penalty. En voulant dégager un centre de la tête, il a mis un léger coup de coude. Selon le tacticien belge, le penalty n'aurait pas dû être sifflé : "Pour moi, il n’y a pas penalty. Son bras et celui de l’adversaire sont dans la même position. Quand tu vas au duel avec de l’élan, il ne devrait pas y avoir penalty. Je suis un ancien défenseur et je connais bien ce genre de situations."

"J’espère que nous allons continuer et revenir à Berlin (ndlr, pour la finale). Ce genre de match fait partie du voyage", conclut Vincent Kompany au micro de la ZDF.

Lire aussi… Victoire au scénario rocambolesque pour le Bayern de Vincent Kompany, qualifié dans la douleur en DFB PokalCe samedi, le Bayern jouera une nouvelle fois à l'extérieur. Les hommes de l'ancien Diable Rouge joueront contre Stuttgart à 15h30. Un match qui s'annonce piégeux pour les Bavarois, qui devront bien se préparer à cette rencontre face au 6e de Bundesliga.

