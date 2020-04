Testé positif au coronavirus, le médecin d'un club de Ligue 1 s'est suicidé

Terrible nouvelle pour le pensionnaire de Ligue 1.

Testé positif au coronavirus et confiné avec son épouse également contaminée, le médecin du Stade de Reims, Bernard Gonzalez (60 ans) a mis fin à ses jours, a annoncé le maire de la ville Arnaud Robinet au Parisien.

"C'était le médecin du club. Un grand professionnel, reconnu et apprécié par tous, a confié le maire. J'ai une pensée émue pour ses parents, pour sa femme, sa famille. C'est une victime collatérale du Covid-19, car il avait été détecté positif et se trouvait en quatorzaine. Je sais qu'il a laissé un mot pour expliquer son geste. Mais j'ignore son contenu. C'était un homme engagé et très humain", a expliqué Arnaud Robinet.

Dans sa lettre, Bernard Gonzalez, dont le décès n’avait pas encore été communiqué au Stade de Reims ce dimanche après-midi, aurait expliqué que son geste était lié à sa santé.