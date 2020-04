Tanguy Beaupain justifie son choix d'avoir rejoint Jodoigne

L'ancien joueur du Standard a décidé de rallier Jodoigne et la D3 Amateurs.

Tanguy Beaupain a quitté Tilleur pour rejoindre Jodoigne. "Ma première saison à Tilleur était bonne, mais le dernier exercice a été moins bon", nous confie le joueur âgé de 22 ans. "Je n'ai pas assez joué à 100%. D'abord une blessure à la cheville suivie d'une élongation puis d'une inflammation au genou. J'ai donc effectué des inflitrations pour pouvoir aider l'équipe du mieux possible mais sans véritablement récupérer. J'avais parfois du mal aux entraînements et j'étais vite dans le rouge en match. Ce qui explique que j'ai été moins performant", souligne le milieu défensif.

Tilleur n'évoluera plus en D2 Amateurs la saison prochaine. "Triste de partir car c'était une deuxième famille ici. Mais on comprend le président qui a décidé de retirer son équipe nationale pour repartir en provinciale. Les charges et la réalité économique sont bien présentes. C'est malheureux pour un club historique comme Tilleur mais je pense qu'ils reviendront vite", explique celui qui évoluera à Jodoigne en D3 Amateurs la saison prochaine.

"Retrouver Christophe Kinet que je connais bien a été une des raisons de rejoindre le club brabançon. Ensuite, je rejoins un bon projet et un club familial. Je sais que je vais retrouver du plaisir à Jodoigne puis il y a eu directement un bon feeling. De plus, mon frère Ethan et mon ami Samuel Van Roosebeke ont également rejoint le club. Hâte de débuter la nouvelle saison", précise l'ancien Rouche.

"En cette période de confinement, j'essaie de garder la forme et d'effectuer une bonne préparation. Je fais beaucoup d'exercices différents et je ne me décourage pas. Je relativise et je me dis que les jours meilleurs sont à venir. Il faut respecter les règles afin d'endiguer au plus vite cette pandémie", a conclu Tanguy Beaupain.