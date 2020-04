Rivaldo évoque Kylian Mbappé : "Tôt ou tard il jouera en Espagne"

L'ancienne star de football milite depuis un moment pour un retour de Neymar au FC Barcelone mais aussi pour un départ de Mbappé en Liga.

Rivaldo estime que Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid. "Selon la presse, le Real devrait essayer de signer Kylian Mbappe en 2021. Bien sûr, l’attaquant français serait une bonne signature pour eux et serait un gros coup de pouce pour le club. Le PSG ne le laissera pas partir aussi facilement ou à bas prix, mais le football est un commerce et le joueur ne restera pas beaucoup plus longtemps en Ligue 1. Donc, je pense que tôt ou tard il jouera en Espagne", a avoué le Brésilien dans une chronique pour le site Betfair.