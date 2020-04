Les dix joueurs qui ont le plus joué depuis la création de D1B

Si la D1B devrait disparaître à l'issue de la saison, ce top dix resterait inchangé.

Après quatre ans d'existence, qui sont ceux qui ont le plus écumé les terrains de Division 1B? La Proximus League fait le point sur son site officiel et c'est, logiquement, un gardien, actif dans l'antichambre de la Pro League depuis quatre ans, qui arrive en tête: au total, Wouter Biebauw a disputé 9450 minutes en D1B, il devance Pierre Bourdin (8109 minutes) et Mathieu Maertens (8082 minutes).

Un top dix dans lequel on retrouve également deux Unionistes: Kevin Kis, qui évoluait à Roulers auparavant et Pietro Perdichizzi qui, avec 6691 minutes, arrive en dixième position.

Le top 10:

1. Wouter Biebauw (Roeselare): 9450 minutes

2. Pierre Bourdin (Lierse & Beerschot): 8109

3. Mathieu Maertens (Cercle & OHL): 8082

4. Gilles Dewaele (Cercle & Westerlo): 7933

5. Maxime Biset (Antwerp & Westerlo): 7759

6. Mike Vanhamel (Lierse & Beerschot): 7560

7. Kevin Kis (Roeselare & Union): 7537

8. Glenn Neven (Lommel): 7205

9. Lukas Van Eenoo (Roeselare & Westerlo): 6957

10. Pietro Perdichizzi (Union): 6691