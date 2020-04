🎥 Il y a deux ans Cevallos inscrivait ce somptueux lob des 60 mètres à Van Crombrugge

Un but que le désormais portier d'Anderlecht n'a probablement pas oublié.

L'un des plus beaux buts de la saison 2017-2018 de Pro League célèbre son anniversaire ce mardi. Il s'agit d'un but inscrit par Jose Francisco Cevallos lors d'une large victoire de Lokeren contre Eupen (3-0). D'une superbe frappe des 60 mètres le milieu de terrain équatorien inscrivait son tout premier but en Belgique ce soir-là.

Deux ans plus tard, Jose Francisco Cevallos, qui avait été prêté en début de saison au Portugal (à Portimonense), est rentré en Equateur. Mais il a tout de même pris le soin de laisser une trace de son passage dans le Pays de Waes, où il a marqué 11 autres buts et disputé au total 42 rencontres.